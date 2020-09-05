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Гороскоп на сегодня 5 сентября: Овнам лучше держаться подальше от начальства, а Тельцам – заняться развитием отношений

Сегодня, 05:58

Астрологический прогноз на 5 сентября для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на субботу, 5 сентября 2020 года. Сегодняшний день будет насыщен разными встречами, знакомствами и вопросами, связанными с карьерой. Будьте терпимее и старайтесь избегать стресса, тогда у вас все получится.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна
Гороскоп на сегодня для Овна
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 сентября 2020 года, для Овна

Сегодня лучше держаться подальше от начальства и не заводить никаких серьезных разговоров с коллегами. Лучшее, что вы можете сегодня сделать – позаботиться о себе и побаловать чем-то приятным. Вечер уделите своим родным и любимом человеку – это поможет вам восстановить силы.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца
Гороскоп на сегодня для Тельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 сентября 2020 года, для Тельца

Отличный день, чтобы заняться развитием отношений не только личного плана, а и рабочего. Смело знакомьтесь с новыми людьми, укрепляйте давние связи и контакты. Можете отправляться в командировки и различные поездки – получите много положительных эмоций. Хорошо начинать новое дело.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов
Гороскоп на сегодня для Близнецов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 сентября 2020 года, для Близнецов

Сегодня вас могут посетить смутные мысли, тревоги и даже страхи. Старайтесь не поддаваться иллюзиям, обольщениям и не верить обещаниям малознакомых людей. Этот день лучше провести в спокойной атмосфере и в приятной компании. Вечером уделите внимание любимому человеку.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака
Гороскоп на сегодня для Рака
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 сентября 2020 года, для Рака

Сегодня вам нужно сесть и составить план на ближайшие полгода. Это позволит вам правильно выставить приоритеты и очертить важные задачи. Любые переговоры, обсуждения будут вам в радость, потому что вы произведете хорошее впечатление на окружающих. Но нужно активизировать связи с партнерами, вести переговоры и уделять побольше внимания финансовой стороне вопросов.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва
Гороскоп на сегодня для Льва
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 сентября 2020 года, для Льва

Сегодня ваши мечты будут сбываться, поэтому смело проявляйте свои желания. Но не стоит забывать и о том, что необходимо будет приложить максимум усилий для того, чтобы все сбывалось. Сегодня вы можете с легкостью добиться намеченных целей, поэтому не ленитесь, иначе упустите свой шанс.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы
Гороскоп на сегодня для Девы
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 сентября 2020 года, для Девы

Старайтесь больше времени уделить работе с цифрами и информацией – в этом вы сегодня преуспеете. Не впутывайтесь в сомнительные дела и различные махинации, иначе можете потерять деньги. Проявите максимум своего терпения, чтобы сохранить мир в отношениях с любимым человеком.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов
Гороскоп на сегодня для Весов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 сентября 2020 года, для Весов

Не будьте сегодня слишком требовательными к себе и не пытайтесь немедленно решить все накопившиеся вопросы. Действуйте поэтапно и уверенно двигайтесь к своей цели. У вас все получиться и вам точно хватит сил на то, чтобы разрешить все свои финансовые и бытовые проблемы. Удачный день для новых романтических знакомств и развития отношений.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 сентября 2020 года, для Скорпиона

Отличный день для того, чтобы реализовать все запланированное – вы будете полны сил и энергии. Но обязательно уделите время отдыху, чтобы чувствовать себя хорошо. Спонтанные решения могут оказаться удачными, поэтому будьте немного смелее.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца
Гороскоп на сегодня для Стрельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 сентября 2020 года, для Стрельца

День обещает быть богатым на различные встречи и интересные знакомства. Сегодня можете рассчитывать на поддержку друзей и близких. Однако, старайтесь браться за дела, с которыми сможете справиться самостоятельно. Вечер уделите любимому человеку и привнесите в отношения немного романтики.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога
Гороскоп на сегодня для Козерога
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 сентября 2020 года, для Козерога

Старайтесь заполнить сегодняшний день интересными мероприятиями и встречами. Хорошо пройдут деловые переговоры. Больше времени уделите своим увлечениям и хобби. Это поможет вам переключиться и восстановить силы.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея
Гороскоп на сегодня для Водолея
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 сентября 2020 года, для Водолея

Старайтесь сегодня уделить достаточно внимания и любимому человеку, и решению рабочих дел. Важно поддерживать баланс, если не хотите упустить что-то важное. Постарайтесь избегать ссор и быть терпимее. Делайте только то, в чем вы уверены и о чем впоследствии не станете жалеть.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб
Гороскоп на сегодня для Рыб
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 сентября 2020 года, для Рыб

Сегодня вам необходим хороший отдых, чтобы восстановить силы и зарядиться положительными эмоциями. Если такой возможности нет, тогда уделите время только самым горящим делам. Старайтесь вечер провести как можно спокойнее и только в приятной компании.

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Источник: Сегодня
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