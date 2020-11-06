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Гороскоп на сегодня 6 ноября: Львы почувствуют себя удавами, а Девы – космонавтами

Сегодня, 05:26

Астрологический прогноз на 6 ноября для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на пятницу, 6 ноября 2020 года. День будет насыщен различными событиями. Но будьте готовы к тому, что не все будет идти так, как вы запланировали. Главное – не опускать руки и активно двигаться к своей цели.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна
Гороскоп на сегодня для Овна
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 6 ноября 2020 года, для Овна

Видите цель – не видите препятствий! Это девиз вашего дня, который и приведет вас к успеху. Постарайтесь хорошенько поработать в течение дня, чтобы потом устроить крутую вечеринку, как у Джея Гєтсби, которую запомнят все.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца
Гороскоп на сегодня для Тельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 6 ноября 2020 года, для Тельца

Сегодня вам необходимо стать очень скрупулезным и занудным в любых рабочих делах, которые требуют вашего внимания. Так вы ничего важного не упустите и избежите нагоняя от начальства. А вот в любви старайтесь избавиться от занудства – будьте спонтанными и полны сюрпризов. Ночь любви вам обеспечена!

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов
Гороскоп на сегодня для Близнецов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 6 ноября 2020 года, для Близнецов

Замечательное время, чтобы почистить свои перышки, прихорошиться, отдохнуть и вдохнуть в себя жизнь. Как в любом фильме, когда кто-то меняет свою жизнь – начинает с имиджа. Новая прическа, кардинальные перемены в одежде – сейчас вам это необходимо, как новая пара обуви для Кэрри Брэдшоу.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака
Гороскоп на сегодня для Рака
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 6 ноября 2020 года, для Рака

Хотите стать новым Илоном Маском – придется поработать и забыть об отдыхе. Изучайте, смотрите, читайте, общайтесь с людьми из своей сферы и двигайтесь к своей цели. Не стоит тратить время на подружку Наташу, если она может только на мужчин пожаловаться или на друга Витю, с которым только пиво можно выпить. Окружайте себя крутыми бизнесменами – тогда и сами таким станете!

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва
Гороскоп на сегодня для Льва
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 6 ноября 2020 года, для Льва

Вы – удав! Да, вы правильно прочитали. Львы сегодня должны быть как удавы, которые медленно, спокойно и тихонечко подбираются к своей жертве и достигают цели. Никаких резких движений. А вечером можете все переварить и обсудить свой успех за бокалом красного сухого.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы
Гороскоп на сегодня для Девы
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 6 ноября 2020 года, для Девы

День для вас сегодня промчит, как SpaceX Falcon 9 Илона Маска. Вы сможете реализовать свой грандиозный план по завоеванию мира, только сначала хорошенько выспитесь и не пропускайте завтрак!

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов
Гороскоп на сегодня для Весов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 6 ноября 2020 года, для Весов

Будете сегодня зажигалкой, которая способна зарядить своей энергией миллионы людей. Но смело можете ограничиться своими родными и заняться домашними делами. На них никогда не хватает времени, поэтому не мешкайте, а беритесь за дело: доделайте ремонт, развесьте картины, сложите все книги в шкаф и разберите гардероб. Вечером почувствуете нереальную легкость.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 6 ноября 2020 года, для Скорпиона

Если хотите быть энергичным и эффективным в работе сегодня – закройте рот! Желание кому-то что-то доказать, поскандалить или выяснить отношения выльется в словесный потоп. Если не хотите, чтобы вас потом показывали в каком-то неадекватном ролике на YouTube, – держите себя в руках!

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца
Гороскоп на сегодня для Стрельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 6 ноября 2020 года, для Стрельца

Работа, обязанности, вынужденное общение с коллегами будет вас тяготить сегодня. Поэтому попробуйте найти себе занятие вне офиса или вообще устройте выходной. Купите билет в кино на "Ведьм", позовите с собой бойфренда или любимую и почувствуйте себя подростками, которые прогуливают пары.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога
Гороскоп на сегодня для Козерога
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 6 ноября 2020 года, для Козерога

Стабильность в рабочих делах станет вашей лучшей подружкой. Вы легко справляетесь с обязанностями, умеете делегировать, повышаете свою квалификацию – мечта любого руководителя! Двигайтесь в том же темпе и очень скоро сможете стать тем самым руководителем.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея
Гороскоп на сегодня для Водолея
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 6 ноября 2020 года, для Водолея

Самое важное, что вам нужно сегодня сделать – вспомнить слова песни Rihanna "Shut up and drive". Как только вы начнете разговор – он тут же перерастет в выяснение отношений. Поэтому лучше устройте себе небольшое путешествие, а там за рулем в одиночестве сможете и выговориться, и даже выкричаться. Но конфликта точно избежите!

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб
Гороскоп на сегодня для Рыб
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 6 ноября 2020 года, для Рыб

Вы хорошо справляетесь со своими обязанностями, поэтому просто успокойтесь и двигайтесь в своем размеренном темпе. Наступило ваше золотое время, когда вы сможете реализовать все свои планы и хвастаться результатами. Можете уже присматривать золотое платье или смокинг для своего триумфа.

Чем занимаются звездные астрологи – смотрите видео:

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.

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Источник: Сегодня
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