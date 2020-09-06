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Гороскоп на сегодня 6 сентября: Водолею нужно быть готовым к любым ситуациям, а Рыбам – держать себя в руках

Сегодня, 05:49

Астрологический прогноз на 6 сентября для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на воскресенье, 6 сентября 2020 года. День будет насыщенным различными событиями. Но будьте готовы к тому, что не все будет идти так, как вы себе запланировали. Главное – не опускать руки и активно двигаться к своей цели.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна
Гороскоп на сегодня для Овна
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 6 сентября 2020 года, для Овна

Вас ждет сегодня удачный день, который порадует вас различными возможностями и предложениями. Но вместе с тем вы можете оказаться втянутыми в конфликт, поэтому держите себя в руках и контролируйте эмоции. Вечер обещает быть приятным и наполненным романтикой.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца
Гороскоп на сегодня для Тельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 6 сентября 2020 года, для Тельца

Хорошее время, чтобы изучить новую информацию, поэтому смело беритесь за обучение, познавание нового. Новые знания будут даваться вам легко и обязательно пригодятся в жизни. Не делайте сегодня того, к чему не лежит душа. А в отношениях с любимым человеком проявите больше терпения, такта и уступчивости.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов
Гороскоп на сегодня для Близнецов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 6 сентября 2020 года, для Близнецов

Всех целей, которые вы себе сегодня поставите, вы непременно достигнете. Главное – выбирайте приемлемые способы их достижения, чтобы не делать ничего нелегального и сомнительного. Постарайтесь обойтись сегодня без претензий к близким людям, не критикуйте их проступки.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака
Гороскоп на сегодня для Рака
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 6 сентября 2020 года, для Рака

Сегодняшний день подарит вам много приятных моментов, встреч и знакомств. Если нужна помощь – не стесняйтесь об этом говорить и вы непременно ее получите. Не стоит торопиться с принятием важных решений – лучше как следует подумать, а потом решать.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва
Гороскоп на сегодня для Льва
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 6 сентября 2020 года, для Льва

Сегодня особенно стоит избегать людей, которые настроены к вам агрессивно и враждебно. Мало того, что они негативно будут влиять на ваше настроение, так вы еще и не сможете завершить то, что уже начали. Держите слово, иначе можете уронить свой авторитет. Больше времени уделите занятию по душе.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы
Гороскоп на сегодня для Девы
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 6 сентября 2020 года, для Девы

Сегодня вас ожидает успех во всех делах, за которые вы будете браться. Главное не хитрить и не участвовать в различных махинациях. Новое сотрудничество обещает оказаться довольно выгодным. Поэтому будьте дружелюбными сегодня.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов
Гороскоп на сегодня для Весов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 6 сентября 2020 года, для Весов

Вас ждет успешный день, когда все дела, и рабочие, и личные, будут приносить вам радость. Сможете проявить себя с неожиданной стороны и вызвать восторг окружающих. Одинокие Весы могут встретить свою половинку, поэтому старайтесь не сидеть сегодня в четырех стенах. Идите на прогулку в парк, не отказывайтесь от вечеринки.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 6 сентября 2020 года, для Скорпиона

Сегодня все ваши решения должны быть взвешенными и продуманными, иначе плохой реакции окружающих не избежать. Будьте осторожны, принимая важные решения. Старайтесь больше внимания уделить своим интересам, творчеству, хобби. А вечером постарайтесь как следует отдохнуть и расслабиться.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца
Гороскоп на сегодня для Стрельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 6 сентября 2020 года, для Стрельца

Сегодня вам нужно быть активнее и целенаправленнее, если хотите получить хороший результат. Поменьше прислушивайтесь к мнению окружающих – ваша голова окажется более светлой. Вечер уделите друзьям и любимому человеку. А еще постарайтесь спланировать свою следующую неделю так, чтобы ничего важного не забыть.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога
Гороскоп на сегодня для Козерога
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 6 сентября 2020 года, для Козерога

Сможете сегодня реализовать все, что ранее задумали. Также появится шанс преуспеть в каком-то новом деле. Но при условии, что вы не будете мешкать, а станете действовать быстро. Время благоприятное для любви и романтики.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея
Гороскоп на сегодня для Водолея
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 6 сентября 2020 года, для Водолея

Сегодня вам необходимо быть готовым к любым ситуациям, связанным с обольщениями, иллюзиями и обманом. Следите за эмоциональным состоянием – контролируйте слова и поступки. Внимание лучше уделить делам, которые вы ранее начали. А вот вечер точно лучше посвятить себе.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб
Гороскоп на сегодня для Рыб
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 6 сентября 2020 года, для Рыб

Старайтесь сегодня держать себя в руках и не вступать ни с кем в словесные баталии. Это поможет избежать конфликтов и ссор. Уделите время тем делам, которые приносят вам удовольствие. Вечер проведите с любимым человеком, который непременно порадует вас чем-то приятным.

Чем занимаются звездные астрологи – смотрите видео:

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.

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Источник: Сегодня
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