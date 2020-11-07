Гороскоп на сегодня 7 ноября: Тельцу нужно повзрослеть, а Близнецов ждет нелегкая работа

Астрологический прогноз на 7 ноября для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на субботу, 7 ноября 2020 года. День будет насыщенным и активным. Но следите за своим эмоциональным состоянием.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 7 ноября 2020 года, для Овна

Агрессивный Овен – опасный и непредсказуемый. Срочно отправляйтесь в зал и пометельте грушу. Можете представить себя Усиком в бою с Чисорой – победа будет на вашей стороне. А вот после тренировки можно и с людьми общаться, и делами заниматься.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 7 ноября 2020 года, для Тельца

Вам сегодня нужно срочно напланировать много дел на ближайшую неделю. От этого будет зависеть и ваша продуктивность. К тому же ничего не забудете. Постарайтесь усмирить в себе взбалмошного подростка и стать взрослым, который не боится ответственности.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 7 ноября 2020 года, для Близнецов

Сегодня вас ждет нелегкая работа – из болота тянуть бегемота. Не растрачивайте свои силы впустую и не отвлекайтесь на дела, которые вам неприятны. В обед обязательно подзарядите себя чем-то вкусным и любимым – это вас немного взбодрит и даст силы закончить начатое. Вечером можете устроить романтический ужин своему любимому человеку – страстный вечер вам обеспечен.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 7 ноября 2020 года, для Рака

Если вас периодически дразнят Шелдоном из "Теории Большого взрыва", то сегодня вы можете смело гордиться таким сравнением. Сможете реализовать на работе дело, до которого руки ни у кого не доходят или найти решение, до которого никто из ваших коллег не смог додуматься. Почтение, поздравления и похвала вам сегодня обеспечены.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 7 ноября 2020 года, для Льва

Вы сегодня будете чувствовать себя полноценной трудяжкой – успеете сделать столько работы, сколько даже сами от себя не ожидали. Интересно, что это принесет вам не только дикую усталость, а и новые полезные знакомства, бонусы в глазах шефа и, конечно же, деньги.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 7 ноября 2020 года, для Девы

Вы сегодня превратитесь на один день в Овна и начнете упрямиться абсолютно всему, что вам будут предлагать. Фразу "ваша Галя балована" вы услышите раз пять точно. Это может привести к конфликту, а оно вам надо? Постарайтесь лучше расслабиться. Возьмите рассказ Довлатова и пойдите в ближайший сквер. Вернетесь домой уже обновленной Девой.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 7 ноября 2020 года, для Весов

Наполеоновские планы будут иметь особенный успех и смогут реализоваться уже в ближайшее время. Но обратите внимание на свой внешний вид! Вам срочно нужно переходить на полезное питание, отказываться от алкоголя и сигарет. А еще начать полноценно спать, иначе человек в зеркале может показаться вам стремным незнакомцем.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 7 ноября 2020 года, для Скорпиона

С самого утра к вам может прийти Ева и Адам и протянуть то самое яблоко, о котором вам потом придется сильно пожалеть. Не соблазняйтесь всем, что увидите сегодня вокруг. Твердо идите своей дорогой и не отвлекайтесь. В конце пути вас ждет вознаграждение.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 7 ноября 2020 года, для Стрельца

Кажется, амур пролетел мимо вашей пары или просто промахнулся, когда целился выстрелить. Разногласия, ссоры и конфликты способны вывести вас из себя с полуоборота. Держите себя в руках и рот на замке, тогда не нужно будет ни о чем жалеть. Переждите – это не навсегда.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 7 ноября 2020 года, для Козерога

Вы очень близки к своей цели и двигаетесь к ней быстро и уверенно. Продолжайте в том же духе и успеха вам не избежать. А пока отправляйтесь в СПА или купите себе что-то. Радовать и баловать себя – это неотъемлемая часть вашей жизни.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 7 ноября 2020 года, для Водолея

Ну перестаньте же вы лениться – ваш потенциал и возможности ждут своего звездного часа. Не сидите на месте и начинайте общаться с правильными людьми, заводить нужные контакты и реализовывать важные проекты, а не ждать с моря погоды. Волшебный пендель вам может дать любимый человек. Просите, не стесняйтесь!

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 7 ноября 2020 года, для Рыб

Устройте себе настоящий выходной без единой мысли о работе, коллегах и начальстве. Вы уверены в своей правоте и своих силах – это важнее, чем пытаться доказывать кому-то что-то. Массаж, теплая ванна, душевные разговоры с друзьями или интересная книга – все это вдохнет в вас новую энергию, которая так необходима.

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