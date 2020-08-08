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Гороскоп на сегодня 8 августа: Овнам не нужно планировать важных дел, а Тельцов ждет замечательный день

Сегодня, 05:44

Астрологический прогноз на 8 августа для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на субботу, 8 августа 2020 года. День будет насыщенным различными событиями. Но будьте готовы к тому, что не все будет идти так, как вы себе запланировали. Главное – не опускать руки и активно двигаться к своей цели.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна
Гороскоп на сегодня для Овна
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 8 августа 2020 года, для Овна

Старайтесь не планировать на сегодня каких-то очень важных и серьезных дел – что-то может пойти не так. Поэтому займитесь лучше делами, которые доставляют вам удовольствие и наполняют энергией. При общении с новыми людьми будьте осторожными и предусмотрительными.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца
Гороскоп на сегодня для Тельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 8 августа 2020 года, для Тельца

Сегодня вас ждет замечательный день, полный новых знакомств и событий. Можете планировать деловые встречи и переговоры – они будут успешными. Вечер обязательно проведите с пользой и удовольствием для себя.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов
Гороскоп на сегодня для Близнецов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 8 августа 2020 года, для Близнецов

Сегодня вы будете настоящим живчиком, полным сил и энергии. Вас ждут неплохие перспективы в профессии, но не стоит браться за все дела одновременно. Старайтесь быть сдержаннее и контролировать эмоции, тогда удастся избежать конфликта.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака
Гороскоп на сегодня для Рака
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 8 августа 2020 года, для Рака

Старайтесь сегодня меньше нервничать и переживать из-за рабочих вопросов. Все обязательно наладиться, просто нужно немного времени. Займитесь теми делами, которые доставляют радость и делают вас счастливыми. А вечер обязательно посвятите себе и своим мечтам.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва
Гороскоп на сегодня для Льва
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 8 августа 2020 года, для Льва

Сегодня вас ждет важный день, когда необходимо будет принять важные решения. Чтобы сделать правильный выбор, важно быть уверенным в своих силах и правоте, а также уметь контролировать свои слова. Шопинг и встреча с друзьями подарят хорошие эмоции.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы
Гороскоп на сегодня для Девы
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 8 августа 2020 года, для Девы

Сегодня старайтесь сконцентрироваться на том, что для вас действительно важно. Не распыляйте свое внимание на различные мелочи, тогда сможете достичь хороших результатов. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов
Гороскоп на сегодня для Весов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 8 августа 2020 года, для Весов

Идеальный день для общения и встреч с друзьями. Рабочие дела будут решаться быстро и качественно, поэтому здесь никаких подвохов не будет. Избегайте рискованных сделок, старайтесь не иметь дел с малознакомыми людьми, чтобы не стать жертвой мошенничества.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 8 августа 2020 года, для Скорпиона

Посвятите сегодняшний день своим близким и себе. Уделите внимание семье и любимому человеку, приготовьте вкусный ужин, удивите сюрпризом. Это не только улучшит ваши взаимоотношения, но и наполнит необходимой энергией.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца
Гороскоп на сегодня для Стрельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 8 августа 2020 года, для Стрельца

Сегодня вы будете много думать и размышлять о себе, своих отношениях с другими людьми и вселенной. Старайтесь не критиковать ничего и никого, просто насладитесь возможностью поразмыслить в тишине. Вечер проведите в приятной компании.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога
Гороскоп на сегодня для Козерога
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 8 августа 2020 года, для Козерога

Вас ждет сегодня очень гармоничный и веселый день, когда все, о чем вы думаете, будет находиться в равновесии. Все принятые вами решения будут иметь хорошие последствия – постарайтесь быть сегодня активнее.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея
Гороскоп на сегодня для Водолея
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 8 августа 2020 года, для Водолея

Сегодня вам необходимо заняться своим здоровьем: как физическим, так и духовным. Найдите время и возможность побывать на свежем воздухе и окружите себя приятными людьми. Вечером постарайтесь настроиться на позитивную волну – впереди вас ждет успех.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб
Гороскоп на сегодня для Рыб
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 8 августа 2020 года, для Рыб

Вас ждет довольно эмоциональный день и чувство душевного беспокойства не исключены. Настроение будет резко меняться, что может не понравиться вашим близким. Старайтесь все же держать себя в руках во избежание скандалов. Вечер уделите занятию, которое приносит удовольствие.

Чем занимаются звездные астрологи – смотрите видео:

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Источник: Сегодня
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