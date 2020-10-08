Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Гороскоп на сегодня 8 октября: Девам нужно заняться планированием, а Весам нельзя конфликтовать

Сегодня, 05:01

Астрологический прогноз на 8 октября для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на четверг, 8 октября 2020 года. День будет насыщенным различными событиями. Но будьте готовы к тому, что не все будет идти так, как вы себе запланировали. Главное – не опускать руки и активно двигаться к своей цели.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна
Гороскоп на сегодня для Овна
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 8 октября 2020 года, для Овна

Работа: в профессиональной деятельности вас ждет оживление – будьте готовы к этому, чтобы не упустить хорошую возможность.

Здоровье: прогулка на свежем воздухе будет очень полезной для вашего здоровья и настроения.

Любовь: возьмите на прогулку с собой человека, который вам симпатичен и эффект от нее будет еще лучше.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца
Гороскоп на сегодня для Тельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 8 октября 2020 года, для Тельца

Работа: смело стройте планы и реализуйте свои самые заветные мечты.

Здоровье: постарайтесь не переедать и не перетруждаться на работе, иначе сил ни на что не хватит.

Любовь: сегодня вас в любви ожидают только приятные сюрпризы.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов
Гороскоп на сегодня для Близнецов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 8 октября 2020 года, для Близнецов

Работа: благоприятный период для предпринимательской деятельности – смело экспериментируйте.

Здоровье: не переутомляйтесь и старайтесь не нервничать, иначе это плохо отразиться на вашем самочувствии.

Любовь: семейный ужин с самыми близкими людьми поможет вам зарядиться положительной энергией.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака
Гороскоп на сегодня для Рака
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 8 октября 2020 года, для Рака

Работа: будьте смелее сегодня в решении рабочих вопросов и тогда сможете рассчитывать на удачу.

Здоровье: могут появиться некоторые проблемы с ослаблением здоровья – реагируйте на это быстро.

Любовь: насладитесь временем, проведенным с приятным вам человеком.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва
Гороскоп на сегодня для Льва
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 8 октября 2020 года, для Льва

Работа: старайтесь быть более активными сегодня, пассивность отнимет у вас шанс улучшить материальное положение.

Здоровье: меньше кофе и алкоголя и вы уже будете чувствовать себя здоровее.

Любовь: отношения сегодня могут подвергнуться испытанию. Будьте искренними и научитесь слышать своих близких.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы
Гороскоп на сегодня для Девы
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 8 октября 2020 года, для Девы

Работа: займитесь сегодня планированием дел на ближайшие полгода – сможете выделить приоритетные задачи.

Здоровье: общение с приятными людьми подарит вам приятные эмоции, а отсюда и хорошее самочувствие.

Любовь: благоприятный период для общения с влиятельными людьми старшего поколения и семейного ужина.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов
Гороскоп на сегодня для Весов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 8 октября 2020 года, для Весов

Работа: воздержитесь от споров с коллегами и острых дискуссий. Лучше сосредоточиться на делах, которые принесут вам быстрый результат.

Здоровье: постарайтесь ввести в свою жизнь регулярные занятия спортом – это улучшит не только ваше тело, а и настроение.

Любовь: устройте романтическое свидание – ваш любимый человек будет в восторге.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 8 октября 2020 года, для Скорпиона

Работа: закончите сегодня все начатые проекты, тогда ничто не будет вас отвлекать от новых дел.

Здоровье: любимая косметическая процедура способна вас приободрить.

Любовь: будьте осторожны в общении с противоположным полом – у вас может не найтись общих тем.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца
Гороскоп на сегодня для Стрельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 8 октября 2020 года, для Стрельца

Работа: старайтесь быстро реагировать на все, что происходит вокруг. Тогда вы сможете и решение найти быстрее.

Здоровье: постарайтесь убрать из своей жизни сегодня стресс, суету и конфликты – это поможет вам не отвлекаться и не портить свое настроение.

Любовь: благоприятный период для всего, что связано с любовью.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога
Гороскоп на сегодня для Козерога
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 8 октября 2020 года, для Козерога

Работа: чем больше у вас будет встреч и общения, тем более легкими покажутся дела.

Здоровье: побалуйте себя чем-то полезным – ваш организм будет вам признателен.

Любовь: рядом с вами сегодня может оказаться человек, который порадуется вашим неудачам. Будьте внимательнее.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея
Гороскоп на сегодня для Водолея
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 8 октября 2020 года, для Водолея

Работа: откажитесь от общения с негативно настроенными людьми, тогда и дела пойдут лучше.

Здоровье: старайтесь не давать ход своим отрицательным эмоциям – это может негативно сказаться на вашем здоровье.

Любовь: будьте нежнее со своим партнером и научитесь его слышать. Это поможет избежать многих разногласий.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб
Гороскоп на сегодня для Рыб
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 8 октября 2020 года, для Рыб

Работа: не стоит проявлять сегодня повышенную активность – лучше при малейшей возможности отдохнуть.

Здоровье: порадуйте себя чем-то приятным и полезным. Избегайте физического и эмоционального перенапряжения.

Любовь: вас ждет сегодня приятный сюрприз от любимого человека.

Какому знаку зодиака что и когда лучше ремонтировать – смотрите видео:

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Гороскоп на неделю 4-10 октября: все знаки зодиака Финансовый гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака
гороскоп астрология знаки зодиака гороскоп на сегодня
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Семенович в платье с декольте соблазнила известного россиянина
Семенович в платье с декольте соблазнила известного россиянина
Даша Астафьева обнажилась ради фотосессии
Даша Астафьева обнажилась ради фотосессии
Фитнес-модель Юлия Мишура без стеснения предстала топлес
Фитнес-модель Юлия Мишура без стеснения предстала топлес
Джорджина Родрігес продемонструвала пишні форми. Фото
Джорджина Родрігес продемонструвала пишні форми. Фото

Популярные статьи

Вчера, 19:11Events

Что подарить мужчине на День защитника: идеи стильных подарков

Вчера, 09:05Техно

Как будут выглядеть летающие автомобили? Они могут появиться уже в 2028 году (фото, видео)

Вчера, 05:24Психология

Гороскоп на сегодня 7 октября: Водолею и Рыбам важно обратить внимание на свой план на день

6 октябряFun

10 неловких случаев, когда не стоило нажимать кнопку "Отправить сообщение" (фото)

6 октябряEvents

Именины в октябре-2020: у кого и когда отмечается день ангела

6 октябряШоу-бизнес

По стопам Гарри и Меган: принцесса Евгения откажется от королевского титула для своего ребенка

6 октябряFood

Пьем кофе правильно. Как сделать так, чтобы бодрящий напиток принес пользу

6 октябряПсихология

Гороскоп на сегодня 6 октября: Овнам нельзя переутомляться, а Тельцам важно держать эмоции под контролем

5 октябряШоу-бизнес

Победитель "Евровидения-2019" Дункан Лоуренс обручился со своим бойфрендом

5 октябряEvents

Международный день врача: поздравления с праздником

5 октябряШоу-бизнес

Светлана Лобода отрезала локоны и показала свой новый имидж: фото

5 октябряШоу-бизнес

"Мне ничего не угрожает": Оля Полякова прокомментировала скандальный концерт в Харькове

5 октябряШоу-бизнес

Владимир Остапчук и его невеста попали в очередной скандал

5 октябряEvents

С Днем учителя: лучшие поздравления коллегам в прозе и стихах

5 октябряFun

В Египте нашли 59 древних саркофагов. Один из них удалось открыть (видео)

5 октябряШоу-бизнес

Страдала два года: Надежда Мейхер призналась, что помогло ей выйти из тяжелой депрессии

Новости партнеров

«Невеста» Харламова восхитила формами в эффектном мини
«Невеста» Харламова восхитила формами в эффектном мини
Агутин показал любимую женщину на фоне слухов про измену Варум
Агутин показал любимую женщину на фоне слухов про измену Варум
"Шикардос!: фитнес-модель Юлия Мишура удивила пикантным образом
"Шикардос!: фитнес-модель Юлия Мишура удивила пикантным образом
Алла Мазур вышла в эфир после шести курсов химиотерапии
Алла Мазур вышла в эфир после шести курсов химиотерапии
В Сети возник скандал из-за Винника: подробности
В Сети возник скандал из-за Винника: подробности
Бисквитный пирог за 30 минут: в тесто можно добавить любые фрукты
Бисквитный пирог за 30 минут: в тесто можно добавить любые фрукты
В Сети обсуждают страстный роман 72-летней Софии Ротару
В Сети обсуждают страстный роман 72-летней Софии Ротару
Почему к вам не приходят деньги: 5 главных причин
Почему к вам не приходят деньги: 5 главных причин

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять