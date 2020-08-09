Гороскоп на сегодня 9 августа: Водолею противопоказано лениться, а Рыбам – нужно быть уверенными в себе

Астрологический прогноз на 9 августа для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на воскресенье, 9 августа 2020 года. Сегодняшний день будет насыщен разными встречами, знакомствами и вопросами, связанными с карьерой. Будьте терпимее и старайтесь избегать стресса, тогда у вас все получится.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 августа 2020 года, для Овна

Старайтесь не поддаваться унынию и уверенно двигаться вперед. Ваша активность и целенаправленность помогут найти неожиданные решения с наибольшими успехами для себя. Старайтесь привести дела в порядок и упорядочить документы. Хорошее время для любви и романтики.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 августа 2020 года, для Тельца

Сегодняшний день не будет для вас слишком легким, но это совсем не повод расстраиваться. Вы сможете справиться со всеми своими задумками – главное не ленитесь, тогда и получите хороший результат. Найдите время также для тех занятий, которые у вас хорошо получаются.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 августа 2020 года, для Близнецов

Успешный день для любой деятельности, когда за что бы вы не взялись – будет успех. Много планируйте, больше трудитесь и получите все, что захотите. Возможны также новые перспективные знакомства.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 августа 2020 года, для Рака

Старайтесь продумывать каждый свой шаг сегодня, чтобы не допустить ошибку. Из-за нерешенных вопросов личного характера, ваше настроение сегодня может меняться слишком часто. Постарайтесь пока не принимать ответственных решений, а вернитесь к незавершенным вопросам.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 августа 2020 года, для Льва

Сегодня вы будете полны энтузиазма, сил и энергии. При этом вам важно научиться давать отпор завистникам и отвечать нет на те предложения, которые требуют от вас слишком многого. В отношениях с любимым человеком постарайтесь обойтись без ревности, ведь причин для нее нет. Контролируйте эмоции, чтобы не спровоцировать скандал.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 августа 2020 года, для Девы

Старайтесь сегодня уделить время себе и своим увлечения. Это наполнит вас необходимой энергией и силами. Избегайте конфликтов и выяснения отношений. Сегодня вам понадобиться эмоциональная поддержка близких людей и вы всецело можете на нее рассчитывать.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 августа 2020 года, для Весов

Благоприятный период, который подарит вам много возможностей и шансов на успех в любом деле. Поэтому ваша активность, инициативность и целеустремленность точно не останутся незамеченными и принесут свои плоды. Время идеально подходит для новых романтических увлечений.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 августа 2020 года, для Скорпиона

Сегодня вас ждет немного напряженный и эмоциональный день. Не все будет идти по вашему плану, но не стоит по этому поводу нервничать. Помните, что нет вопросов, которые не решаются. Постарайтесь выкроить время для себя и своих увлечений. Вечер заполните приятными эмоциями.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 августа 2020 года, для Стрельца

Сегодня будет очень эмоциональный и рискованный день, когда необходимо будет быть максимально сконцентрированный. Старайтесь контролировать свои эмоции и быть более сдержанными – это поможет избежать конфликтов. Проводите время лучше с проверенными и надежными людьми. Свои желания держите при себе.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 августа 2020 года, для Козерога

Старайтесь быть сегодня эмоционально стабильными, не нервничать и не паниковать по любому поводу. Займитесь теми делами, которые доставляют удовольствие. А еще – постарайтесь окружить себя людьми, которые любят вас и понимают. Тогда и все ваши дела пойдут намного лучше.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 августа 2020 года, для Водолея

Идеальное время, чтобы проявить активность в делах и добиться ошеломляющих успехов. Можете смело браться даже за те дела, которые ранее были для вас непосильными. Лениться сегодня противопоказано. А вечером добавьте в свою жизнь романтики и любви.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 августа 2020 года, для Рыбы

Сегодня вам необходимо быть уверенным в своих силах и способностях, ведь вам все под силу. Только с осторожностью относитесь к советам малознакомых людей – они ищут выгоду для себя. Период благоприятен для любых начинаний связанных как с работой, так и личными интересами.

Чувство стиля зависит от знака зодиака – смотрите видео:

Ранее мы выяснили, какие самые непослушные дети по знакам зодиака.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться