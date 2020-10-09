Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Гороскоп на сегодня 9 октября: Овнов ждет романтическое увлечение, а Тельцу нужно искать компромисс

Сегодня, 05:34

Астрологический прогноз на 9 октября для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на пятницу, 9 октября 2020 года. Сегодняшний день будет насыщен разными встречами, знакомствами и вопросами, связанными с карьерой. Будьте терпимее и старайтесь избегать стресса, тогда у вас все получится.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна
Гороскоп на сегодня для Овна
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 октября 2020 года, для Овна

Работа: легко можете принимать судьбоносные решения – они приведут вас к тому результату, который вы хотите получить.

Здоровье: постарайтесь прислушаться к своему организму и не нагружать его тяжелой едой и усердными физическими нагрузками.

Любовь: вас ждут новые романтические увлечения.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца
Гороскоп на сегодня для Тельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 октября 2020 года, для Тельца

Работа: можете быть сегодня слишком упрямыми, а это в свою очередь приведет к конфликтам. Поэтому старайтесь идти на компромиссы в рабочих вопросах.

Здоровье: избегайте стресса и длительных негативных эмоций, иначе появятся проблемы со здоровьем.

Любовь: старайтесь не затевать важный разговор с родными, особенно со старшими членами семьи.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов
Гороскоп на сегодня для Близнецов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 октября 2020 года, для Близнецов

Работа: отложите дела, которые вызывают затруднения и займитесь лучше тем, что у вас хорошо получается.

Здоровье: постарайтесь обрести свое душевное спокойствие и занимайтесь тем, что вам нравится.

Любовь: в отношениях все будет тихо и гладко.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака
Гороскоп на сегодня для Рака
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 октября 2020 года, для Рака

Работа: все дела, за которые вы будете браться, стоит решать с полной ответственностью и серьезностью.

Здоровье: прогулка в лесу, парке или у водоема улучшит ваше настроение и состояние.

Любовь: с любимым человеком проявите больше фантазии и внимания.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва
Гороскоп на сегодня для Льва
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 октября 2020 года, для Льва

Работа: сегодня будут иметь колоссальный успех в делах, которые позволяют получить быстрый результат. Ими и займитесь.

Здоровье: постарайтесь отрегулировать правильное питание и сон.

Любовь: одиноким представителям знака будет предоставлен шанс найти человека, который принесет в жизнь много ярких впечатлений.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы
Гороскоп на сегодня для Девы
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 октября 2020 года, для Девы

Работа: смело беритесь за новые дела и проекты – они непременно улучшат ваше материальное положение и предоставят новые перспективы.

Здоровье: избегайте конфликтов и ссор, тогда сможете сохранить хорошее настроение и душевное состояние.

Любовь: будьте терпимее к своим возлюбленным – у них сейчас нелегкое время.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов
Гороскоп на сегодня для Весов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 октября 2020 года, для Весов

Работа: беритесь сегодня за те дела, которые приносят вам удовольствие, а не только заработок.

Здоровье: умеренные физические нагрузки пойдут на пользу.

Любовь: если любимый человек начнет проявлять инициативу – просто доверьтесь ему.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 октября 2020 года, для Скорпиона

Работа: день идеально подходит для активных действий, поэтому сидеть сложа руки и лениться сегодня противопоказано.

Здоровье: старайтесь не сидеть весь день дома – встречайтесь с друзьями или займите себя чем-то полезным вне стен дома. Иначе рискуете впасть в депрессию.

Любовь: большая вероятность встретить человека, который внесет в вашу жизнь приятные изменения.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца
Гороскоп на сегодня для Стрельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 октября 2020 года, для Стрельца

Работа: будьте настойчивыми и решительными – тогда сможете получить то, чего хотите.

Здоровье: больше активности, общения и проявлений своих творческих способностей. Это поможет вам быть живее и счастливее.

Любовь: семейный или романтический ужин станет идеальным завершением дня.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога
Гороскоп на сегодня для Козерога
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 октября 2020 года, для Козерога

Работа: если не чувствуете уверенности в своих силах, просто постарайтесь не браться за сложные дела.

Здоровье: для хорошего самочувствия и настроения постарайтесь идти на уступки близким и родным людям.

Любовь: приятные слова или сюрприз способны порадовать и воодушевить близкого человека.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея
Гороскоп на сегодня для Водолея
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 октября 2020 года, для Водолея

Работа: вас ждет сегодня много общения, поэтому постарайтесь быть дружелюбнее. Это позволит установить новые деловые контакты.

Здоровье: уделите повышенное внимание здоровью.

Любовь: ваш любимый человек ждет вашего внимания, поэтому не испытывайте его чувства.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб
Гороскоп на сегодня для Рыб
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 октября 2020 года, для Рыб

Работа: на работе вас ждет стабильный успех и повышение – принимайте все блага с благодарностью.

Здоровье: найдите занятие, которое даст отдых голове и поможет восстановить ресурсы.

Любовь: позвольте вашему любимому человеку позаботиться о вас.

Чувство стиля зависит от знака зодиака – смотрите видео:

Ранее мы выяснили, какие самые непослушные дети по знакам зодиака.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Гороскоп на неделю 4-10 октября: все знаки зодиака Финансовый гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака
гороскоп астрология знаки зодиака гороскоп на сегодня
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Ким Кардашьян в одном белье заставила любоваться своими формами
Ким Кардашьян в одном белье заставила любоваться своими формами
Усик снялся с очаровательной моделью. Она поражает воображение
Усик снялся с очаровательной моделью. Она поражает воображение
Летняя жена Шелестюка - наслаждение для глаз. Это нужно видеть
Летняя жена Шелестюка - наслаждение для глаз. Это нужно видеть
"Шикардос!: фитнес-модель Юлия Мишура удивила пикантным образом
"Шикардос!: фитнес-модель Юлия Мишура удивила пикантным образом

Популярные статьи

Вчера, 10:27Events

День юриста в Украине: лучшие поздравления с праздником 8 октября

Вчера, 09:47Шоу-бизнес

Влад Яма о конфликте с Лесей Никитюк: "Чувствую, что еще немного обижена"

Вчера, 05:01Психология

Гороскоп на сегодня 8 октября: Девам нужно заняться планированием, а Весам нельзя конфликтовать

7 октябряEvents

Что подарить мужчине на День защитника: идеи стильных подарков

7 октябряFun

Спортивная овца показала трюки на батуте и стала звездой интернета

7 октябряСтиль

Кейт Миддлтон vs Елена Зеленская: образы герцогини и первой леди на встрече в Британии

7 октябряFun

Лайфхак для одиноких: британец нашел девушку благодаря рекламе на билборде

7 октябряШоу-бизнес

"Чертова идиотка": менеджер певца Эда Ширана обозвал принцессу Беатрис

7 октябряТехно

Как будут выглядеть летающие автомобили? Они могут появиться уже в 2028 году (фото, видео)

7 октябряFun

Козы и собаки "срывают" учебный процесс в Кропивницком: видео

7 октябряПсихология

Гороскоп на сегодня 7 октября: Водолею и Рыбам важно обратить внимание на свой план на день

6 октябряFun

10 неловких случаев, когда не стоило нажимать кнопку "Отправить сообщение" (фото)

6 октябряEvents

Именины в октябре-2020: у кого и когда отмечается день ангела

6 октябряШоу-бизнес

По стопам Гарри и Меган: принцесса Евгения откажется от королевского титула для своего ребенка

6 октябряFood

Пьем кофе правильно. Как сделать так, чтобы бодрящий напиток принес пользу

6 октябряПсихология

Гороскоп на сегодня 6 октября: Овнам нельзя переутомляться, а Тельцам важно держать эмоции под контролем

Новости партнеров

«Невеста» Харламова восхитила формами в эффектном мини
«Невеста» Харламова восхитила формами в эффектном мини
Жванецкий больше никогда не выйдет на сцену
Жванецкий больше никогда не выйдет на сцену
Эффектная Лобода выгнулась в пикантной позе
Эффектная Лобода выгнулась в пикантной позе
Быстрая творожная запеканка – воздушная, как суфле
Быстрая творожная запеканка – воздушная, как суфле
Убитая горем экс-жена Павлика не сдержалась: вот ее слова
Убитая горем экс-жена Павлика не сдержалась: вот ее слова
Ефектні моделі, з якими розважалися молоді зірки збірної Англії
Ефектні моделі, з якими розважалися молоді зірки збірної Англії
Леся Никитюк без белья позировала на берегу моря
Леся Никитюк без белья позировала на берегу моря
Звезда "Евровидения" Кончита Вурст показала свою новую внешность
Звезда "Евровидения" Кончита Вурст показала свою новую внешность

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять