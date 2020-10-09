Гороскоп на сегодня 9 октября: Овнов ждет романтическое увлечение, а Тельцу нужно искать компромисс

Астрологический прогноз на 9 октября для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на пятницу, 9 октября 2020 года. Сегодняшний день будет насыщен разными встречами, знакомствами и вопросами, связанными с карьерой. Будьте терпимее и старайтесь избегать стресса, тогда у вас все получится.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 октября 2020 года, для Овна

Работа: легко можете принимать судьбоносные решения – они приведут вас к тому результату, который вы хотите получить.

Здоровье: постарайтесь прислушаться к своему организму и не нагружать его тяжелой едой и усердными физическими нагрузками.

Любовь: вас ждут новые романтические увлечения.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 октября 2020 года, для Тельца

Работа: можете быть сегодня слишком упрямыми, а это в свою очередь приведет к конфликтам. Поэтому старайтесь идти на компромиссы в рабочих вопросах.

Здоровье: избегайте стресса и длительных негативных эмоций, иначе появятся проблемы со здоровьем.

Любовь: старайтесь не затевать важный разговор с родными, особенно со старшими членами семьи.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 октября 2020 года, для Близнецов

Работа: отложите дела, которые вызывают затруднения и займитесь лучше тем, что у вас хорошо получается.

Здоровье: постарайтесь обрести свое душевное спокойствие и занимайтесь тем, что вам нравится.

Любовь: в отношениях все будет тихо и гладко.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 октября 2020 года, для Рака

Работа: все дела, за которые вы будете браться, стоит решать с полной ответственностью и серьезностью.

Здоровье: прогулка в лесу, парке или у водоема улучшит ваше настроение и состояние.

Любовь: с любимым человеком проявите больше фантазии и внимания.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 октября 2020 года, для Льва

Работа: сегодня будут иметь колоссальный успех в делах, которые позволяют получить быстрый результат. Ими и займитесь.

Здоровье: постарайтесь отрегулировать правильное питание и сон.

Любовь: одиноким представителям знака будет предоставлен шанс найти человека, который принесет в жизнь много ярких впечатлений.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 октября 2020 года, для Девы

Работа: смело беритесь за новые дела и проекты – они непременно улучшат ваше материальное положение и предоставят новые перспективы.

Здоровье: избегайте конфликтов и ссор, тогда сможете сохранить хорошее настроение и душевное состояние.

Любовь: будьте терпимее к своим возлюбленным – у них сейчас нелегкое время.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 октября 2020 года, для Весов

Работа: беритесь сегодня за те дела, которые приносят вам удовольствие, а не только заработок.

Здоровье: умеренные физические нагрузки пойдут на пользу.

Любовь: если любимый человек начнет проявлять инициативу – просто доверьтесь ему.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 октября 2020 года, для Скорпиона

Работа: день идеально подходит для активных действий, поэтому сидеть сложа руки и лениться сегодня противопоказано.

Здоровье: старайтесь не сидеть весь день дома – встречайтесь с друзьями или займите себя чем-то полезным вне стен дома. Иначе рискуете впасть в депрессию.

Любовь: большая вероятность встретить человека, который внесет в вашу жизнь приятные изменения.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 октября 2020 года, для Стрельца

Работа: будьте настойчивыми и решительными – тогда сможете получить то, чего хотите.

Здоровье: больше активности, общения и проявлений своих творческих способностей. Это поможет вам быть живее и счастливее.

Любовь: семейный или романтический ужин станет идеальным завершением дня.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 октября 2020 года, для Козерога

Работа: если не чувствуете уверенности в своих силах, просто постарайтесь не браться за сложные дела.

Здоровье: для хорошего самочувствия и настроения постарайтесь идти на уступки близким и родным людям.

Любовь: приятные слова или сюрприз способны порадовать и воодушевить близкого человека.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 октября 2020 года, для Водолея

Работа: вас ждет сегодня много общения, поэтому постарайтесь быть дружелюбнее. Это позволит установить новые деловые контакты.

Здоровье: уделите повышенное внимание здоровью.

Любовь: ваш любимый человек ждет вашего внимания, поэтому не испытывайте его чувства.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 октября 2020 года, для Рыб

Работа: на работе вас ждет стабильный успех и повышение – принимайте все блага с благодарностью.

Здоровье: найдите занятие, которое даст отдых голове и поможет восстановить ресурсы.

Любовь: позвольте вашему любимому человеку позаботиться о вас.

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