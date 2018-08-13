Гороскоп на сегодня: Близнецам не нужно действовать в открытую, а Девам лучше взять выходной

Гороскоп на сегодня, 14 августа, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня. Фото: pixabay.com

Овен

Идея, придуманная сегодня, может быть успешно осуществлена в самое ближайшее время и обязательно принесет хорошие результаты.

Телец

В этот день перед тем, как принять важное решение, от которого будет зависеть ваше будущее, рекомендуется тщательно продумать все детали.

Близнецы

Не спешите действовать в открытую, сначала прощупайте почву под ногами. Если вы сомневаетесь в успехе своих начинаний, лучше подождать немного.

Рак

Звезды не рекомендуют вам обращать внимание на косые взгляды и недоброжелательные реплики. Возможно, вам просто завидуют. Смелее идите к своей цели.

Лев

Не стоит напрасно сетовать на жизнь и быть недовольным своим местом службы. Вы еще не вполне поняли, какие перспективы оно открывает перед вами.

Дева

Сегодня вам неплохо было бы устроить себе выходной день, иначе вы просто физически будете не в состоянии дальше плодотворно работать.

Весы

Самый опасный враг сегодня — ваши же благие намерения, которые заставят наворотить кучу глупостей, если вы не успеете вовремя остановиться.

Скорпион

Сделайте все возможное для того, чтобы иметь хотя бы полчаса на тщательное обдумывание всех деталей дела, над которым работаете в данный момент.

Стрелец

Вдохновение и прилив жизненной энергии помогут вам в завершении начатых дел, особенно тех, закончить которые до этого дня никак не удавалось.

Козерог

Иногда вам приходится заниматься тем, что вас совсем не привлекает в вашей профессии, и сегодняшний день будет тому явным примером.

Водолей

Пока ваши дела идут успешно, а денежные вопросы решаются легко, стоит оглядеться вокруг — рядом, несомненно, есть кто-то, ждущий вашего внимания.

Рыбы

Нынче вы будете активны как никогда. Постарайтесь не упустить столь удачный момент! Ведь вы можете сделать дел раза в два больше, чем обычно.