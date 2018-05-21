Гороскоп на сегодня: Близнецам не стоит отвлекаться от работы, а Рыбам нужно хорошо отдохнуть

Гороскоп на сегодня, 21 мая, для всех знаков зодиака

Почти всем знакам сегодня важно сконцентрироваться на работе Фото: depositphotos.com

Овен

Вам лучше не вступать в открытое столкновения с начальством, стоит попридержать свои эмоции, а еще лучше направить их в работу.

Телец

Всякое финансовое планирование нынче будет неудачным. Но это не значит, что нужно тратить деньги как попало, будьте экономны.

Близнецы

Не стоит отвлекаться от работы даже на то, чтобы выглянуть в окно — сразу захочется за пределы офиса. А этого сделать вам все равно не удастся.

Рак

Не торопитесь высказывать окружающим все, что вы о них думаете. Наверняка ведь ничего хорошего в ваших мыслях нет, а дел вам вместе вершить еще немало.

Лев

Сегодня не исключены конфликты с шефом, поэтому, коль вы не хотите попасть под его горячую руку, лучше не высовываться, а тихо заниматься своими делами.

Дева

День чреват разнообразными неприятностями, которые имеют обыкновение возникать на стыке деловых и личных интересов. Чем-то придется пожертвовать.

Весы

Нынешним днем плодотворно поработать не получится. Большая часть рабочего дня все равно пройдет даром – так хоть проведите его с удовольствием.

Скорпион

Сегодня велика вероятность ошибок, особенно уязвимы в этом отношении окажутся те, кому придется работать с финансовыми документами. Будьте внимательны.

Стрелец

Вам не придется долго уговаривать себя поработать: желание трудиться появится совершенно неожиданно как для вас, так и для окружающих.

Козерог

Тщательно обдумайте линию своего поведения с коллегами и начальством. Любые несостыковки будут восприняты в штыки и могут грозить вам неприятностями.

Водолей

Нынешний день открывает перед вами неплохие перспективы для выхода в крупный бизнес. Действуйте быстро, не оставляя конкурентам шансов на успех.

Рыбы

Дайте себе возможность хорошенько отдохнуть, тогда вы сможете рассчитывать на успешное завершение всех запланированных мероприятий.