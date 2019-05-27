Гороскоп на сегодня: Козерогам нужно приложить немного усилий, а Рыбам повезет в любви

Астрологический прогноз на 27 мая для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овнов Фото: Сегодня

Будьте реалистом и не переоценивайте свои силы. Сегодня вам стоит браться только за ту работу, которую вы точно можете выполнить. Все остальное подождет.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельцов Фото: Сегодня

Сегодня звезды рекомендуют подойти к выполнению обязанностей с нестандартной стороны. Может быть, это не облегчит работу, зато сделает ее интереснее.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов Фото: Сегодня

Любая работа, даже самая творческая и интересная, сегодня покажется вам скучной и однообразной. Скорее всего, вам просто нужен отпуск.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Раков Фото: Сегодня

В этот день вы с руководителем на равных будете обсуждать проблемы и решать их. Результат совместной деятельности обрадует обе стороны.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Львов Фото: Сегодня

Не вмешивайтесь в обстоятельства, как бы вам ни хотелось повлиять на все, что вас окружает. Сегодня вам следует просто наблюдать за происходящим.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на сегодня для Дев Фото: Сегодня

Для того, чтобы между вами и начальством не возникло непонимания, необходимо четко объяснять все, что вы делаете, и задавать вопросы по необходимости.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов Фото: Сегодня

Если вы сумеете настроиться на волну позитива — все, что вы запланировали на этот день, случится именно так, как вы того хотели. Действуйте.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпионов Фото: Сегодня

Если в этот день вам предстоит идти с докладом к шефу, не волнуйтесь и не теряйте самообладания. Вы на правильном пути — верьте в свои силы.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельцов Фото: Сегодня

В этот день вы можете несколько расслабиться и некоторые сомнительные решения пустить на самотек: возможно, из них получится что-нибудь дельное.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерогов Фото: Сегодня

Уделите особое внимание тому, чтобы ваши желания не слишком урезали возможности. Сегодня вы многого сможете добиться, если приложите немного усилий.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолеев Фото: Сегодня

Вам сегодня необходимо накопить силы, а не тратить их. Вскоре начнется напряженный период, а сейчас нужно основательно к нему подготовиться.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб Фото: Сегодня

В поисках развлечений на вечер не стоит идти на поводу у авантюристов. Сегодня вам гораздо больше будет везти в любви — воздержитесь от азартных игр!

Напомним, что ранее мы писали о гороскопе на июнь 2019 для знака Телец.

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