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Гороскоп на сегодня: Близнецам нужно быть аккуратнее с деньгами, а Раков ждут новые знакомства

Астрологический прогноз на 23 апреля для всех знаков зодиака

Варвара Левская
Сегодня, 05:36

День благоприятный для знакомств и общения. Но в редких случаях – важно просто научиться справляться с эмоциями, чтобы не разругаться со всеми и наслаждаться тем, что имеете.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна
Гороскоп на сегодня для Овна
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 апреля 2020 года, для Овна

Сегодня вам могут поступить предложения, которые покажутся заманчивыми, но могут быть не уместными и даже опасными. Лучше возьмите паузу и обдумайте все как следует. Но все, что связанно с любовью – будет иметь успех.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца
Гороскоп на сегодня для Тельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 апреля 2020 года, для Тельца

Внимательно следите за тем, что происходит вокруг вас. Но старайтесь при этом соблюдать спокойствие и не делать никаких резких движений. Кроме того, не беритесь за дела, которые могут вас разочаровать. А вот в делах любовных – благодать.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов
Гороскоп на сегодня для Близнецов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 апреля 2020 года, для Близнецов

Сегодня никаких больших изменений на работе не предвидеться, поэтому старайтесь побольше общаться, знакомиться и обзаводиться полезными связями. Будьте аккуратнее с деньгами и не совершайте масштабных покупок.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака
Гороскоп на сегодня для Рака
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 апреля 2020 года, для Рака

День идеально подходит для новых проектов, дел и знакомств. Вы будете легко заводить новые контакты и обратите внимание только на выгодные сделки. Избегайте любых ссор и конфликтов, тогда сможете сохранить душевное равновесие.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва
Гороскоп на сегодня для Льва
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 апреля 2020 года, для Льва

Сегодня вас ждет активный и насыщенный событиями день. Вы полны сил и энергии, поэтому сможете со всем справиться. Важно не лениться сегодня, иначе упустите хороший шанс достичь успеха на профессиональном поприще.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы
Гороскоп на сегодня для Девы
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 апреля 2020 года, для Девы

Все, что связано с налаживанием контактов, как личного характера, так и по работе – будет сегодня очень успешным. Сможете найти спонсора для своих проектов, новых друзей и даже любовь всей своей жизни. Стрелы амура активно летят в вашу сторону.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов
Гороскоп на сегодня для Весов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 апреля 2020 года, для Весов

Сегодня не очень удачный период для активных действий – лучше залечь на дно, до лучших времен. Зато хороший день, чтобы заняться своим здоровьем – перейти на правильное питание, заняться спортом и научиться справляться с негативным настроем с помощью медитации.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 апреля 2020 года, для Скорпиона

Сегодня хороший день, чтобы посвятить его себе. Сделайте любимую косметическую процедуру, порадуйте себя чем-то вкусным или красивым. Вечер проведите в компании любимого человека – это поможет восстановить силы.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца
Гороскоп на сегодня для Стрельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 апреля 2020 года, для Стрельца

Постарайтесь сегодня воздержаться от ссор и конфликтов, особенно с начальством. Иначе рискуете не только потерять работу, а и испортить свою репутацию. Если чувствуете себя плохо – лучше останьтесь дома и переживите этот период в одиночестве.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога
Гороскоп на сегодня для Козерога
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 апреля 2020 года, для Козерога

Вы будете сегодня очень раздражительны, а в паре с эмоциональным напряжением можете и вовсе сорваться на окружающих с криками. Старайтесь держать себя в руках, иначе можете переругаться со всеми и испортить отношение даже с самыми близкими. Финансовое положение будет на грани, поэтому воздержитесь от покупок сегодня.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея
Гороскоп на сегодня для Водолея
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 апреля 2020 года, для Водолея

Ваши деловые качества будут вам сегодня как никогда кстати и помогут продвинуться по службе. Но предложения по работе стоит принимать только проверенные, от людей, которых вы хорошо знаете. Вечер проведите наедине со своим любимым человеком.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб
Гороскоп на сегодня для Рыб
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 апреля 2020 года, для Рыб

Ваша эмоциональность сегодня может сыграть с вами плохую шутку, поэтому важно научиться держать себя в руках. Будьте осторожны с новыми знакомствами и в общении с окружающими. Прислушивайтесь к своей интуиции – она сегодня вам поможет найти правильный выход.

Какому знаку зодиака что и когда лучше ремонтировать – смотрите видео:

Читайте также общий гороскоп на апрель 2020 года для всех знаков зодиака.

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Источник: Сегодня
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