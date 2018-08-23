Гороскоп на сегодня: Близнецам нужно закончить все дела, а Львам стоит провести день в движении
Гороскоп на сегодня, 23 августа, для всех знаков зодиака
Овен
Благоприятный день для всевозможных начинаний. Если нет возможности сменить место работы, измените хотя бы обстановку в рабочем кабинете.
Телец
В этот день вам категорически нельзя кривить душой и двусмысленно шутить, зато следует соблюдать осторожность в отношениях с коллегами.
Близнецы
Энергии у вас предостаточно, так что распределите силы разумно, чтобы довести до конца все запланированные дела. Затем сможете немного отдохнуть.
Рак
Если в последнее время вы испытывали финансовые затруднения, то сегодня ситуация разрешится в вашу пользу. Но постарайтесь не потратить сразу все деньги.
Лев
Этот день вам следует провести в движении. Возможно, это будут не самые важные дела, но зато за пределами офиса, как рекомендуют светила.
Дева
Сегодня никто не поможет вам в решении ваших проблем насущных лучше, чем ваши друзья. С ними можете обсудить любую тему и получите толковый совет.
Весы
Больше смеха — дольше жизнь. Не забудьте поделиться позитивом с теми, кто в этот день огорчен. В том числе, и с вашими коллегами, если понадобится.
Скорпион
Не нужно долго думать на одну и ту же тему, это может окончиться головной болью. Первое пришедшее на ум решение и будет самым правильным.
Стрелец
Не лезьте в гущу событий, а спокойно займитесь своими делами. Ввязавшись в чужие разборки, вы рискуете испортить свою репутацию.
Козерог
Сегодняшний день позволит вам самореализоваться самым выигрышным для вас образом. Правда, некоторые вещи вам не удастся осилить с первого раза.
Водолей
За место под солнцем придется побороться. Победит тот, кто точнее продумает стратегию и сохранит голову на плечах в самый напряженный момент.
Рыбы
Есть смысл воплотить в жизнь какую-то новую идею, которая, возможно, не принесет вам дополнительной прибыли, зато вполне может облегчить жизнь.