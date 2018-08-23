Гороскоп на сегодня: Близнецам нужно закончить все дела, а Львам стоит провести день в движении

Гороскоп на сегодня, 23 августа, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня. Фото: depositphotos

Овен

Благоприятный день для всевозможных начинаний. Если нет возможности сменить место работы, измените хотя бы обстановку в рабочем кабинете.

Телец

В этот день вам категорически нельзя кривить душой и двусмысленно шутить, зато следует соблюдать осторожность в отношениях с коллегами.

Близнецы

Энергии у вас предостаточно, так что распределите силы разумно, чтобы довести до конца все запланированные дела. Затем сможете немного отдохнуть.

Рак

Если в последнее время вы испытывали финансовые затруднения, то сегодня ситуация разрешится в вашу пользу. Но постарайтесь не потратить сразу все деньги.

Лев

Этот день вам следует провести в движении. Возможно, это будут не самые важные дела, но зато за пределами офиса, как рекомендуют светила.

Дева

Сегодня никто не поможет вам в решении ваших проблем насущных лучше, чем ваши друзья. С ними можете обсудить любую тему и получите толковый совет.

Весы

Больше смеха — дольше жизнь. Не забудьте поделиться позитивом с теми, кто в этот день огорчен. В том числе, и с вашими коллегами, если понадобится.

Скорпион

Не нужно долго думать на одну и ту же тему, это может окончиться головной болью. Первое пришедшее на ум решение и будет самым правильным.

Стрелец

Не лезьте в гущу событий, а спокойно займитесь своими делами. Ввязавшись в чужие разборки, вы рискуете испортить свою репутацию.

Козерог

Сегодняшний день позволит вам самореализоваться самым выигрышным для вас образом. Правда, некоторые вещи вам не удастся осилить с первого раза.

Водолей

За место под солнцем придется побороться. Победит тот, кто точнее продумает стратегию и сохранит голову на плечах в самый напряженный момент.

Рыбы

Есть смысл воплотить в жизнь какую-то новую идею, которая, возможно, не принесет вам дополнительной прибыли, зато вполне может облегчить жизнь.