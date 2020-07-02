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Гороскоп на сегодня: Близнецам нужно заняться здоровьем, а Ракам – поберечь силы

Сегодня, 05:40

Астрологический прогноз на 2 июля для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на четверг, 2 июля 2020 года. День будет хорошим и наполненным различными событиями, поэтому смело планируйте важные дела, встречи и различные мероприятия. А вечер обязательно проведите с любимым человеком.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна
Гороскоп на сегодня для Овна
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 2 июля 2020 года, для Овна

Сегодня вы можете получить важную весть касательно работы и она раскроет вам глаза на многие проблемы. Рабочие вопросы сможете решить быстро, если не будете отвлекаться на мелочи. Будьте готовы к быстрому принятию решений.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца
Гороскоп на сегодня для Тельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 2 июля 2020 года, для Тельца

Чтобы получить хороший результат как на работе, так и в личных делах, ставьте перед собой конкретные цели и добивайтесь их. Записывайте все ваши планы и не отвлекайтесь на мелочи. Вечер проведите с любимым человеком.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов
Гороскоп на сегодня для Близнецов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 2 июля 2020 года, для Близнецов

Сегодня можете быть втянутыми в конфликт или выяснение отношений на работе. Старайтесь уходить от этого и не поддаваться на провокации, иначе серьезного конфликта не избежать. Обратите внимание на свое здоровье и питание.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака
Гороскоп на сегодня для Рака
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 2 июля 2020 года, для Рака

Честность и откровенность сейчас очень важны для ваших взаимоотношений с людьми. Будьте открытыми, тогда сможете завести новых друзей и улучшить отношения с коллегами. Поберегите силы и не тратьте их на ненужные дела.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва
Гороскоп на сегодня для Льва
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 2 июля 2020 года, для Льва

Сегодня все свои действия лучше продумывать, чтобы сделать все красиво и правильно. Не обещайте ничего и никому, если не можете этого выполнить. Старайтесь найти больше времени для себя и своих любимых занятий.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы
Гороскоп на сегодня для Девы
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 2 июля 2020 года, для Девы

Все повседневные дела будут даваться вам легко и без особых стараний. Но нужно уделить немного времени и себе. Займитесь тем, что приносит вам удовольствие, уделите два часа своего времени и насладитесь любимым хобби. Вечером встретьтесь с друзьями.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов
Гороскоп на сегодня для Весов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 2 июля 2020 года, для Весов

Сегодняшний день пролетит для вас как одна минута. Поэтому медлить сегодня нельзя – берите инициативу в свои руки и вперед к завоеванию вершин. Хорошие перемены ожидаются в личной жизни – не сидите сегодня в четырех стенах, а отправляйтесь лучше на природу.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 2 июля 2020 года, для Скорпиона

Насыщенный день с различными делами, встречами, знакомствами и переговорами. Все, что вы себе запланировали, – пройдет успешно, главное – не сидите сложа руки. Возможны большие траты, которые, впрочем, очень вас порадуют.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца
Гороскоп на сегодня для Стрельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 2 июля 2020 года, для Стрельца

Хороший период для перемен в рабочих делах и личной жизни. Интересные знакомства и новые деловые контакты станут очень уместными и полезными. Больше времени проводите на свежем воздухе и не забывайте о правильном питании.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога
Гороскоп на сегодня для Козерога
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 2 июля 2020 года, для Козерога

Сегодняшний день может быть очень эмоциональным и даже сложным. Поэтому важно контролировать свои слова, чтобы избежать конфликта, а также находить время для себя, чтобы избежать выгорания. Вечер проведите в тишине и спокойствии.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея
Гороскоп на сегодня для Водолея
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 2 июля 2020 года, для Водолея

Сегодня хорошее время, чтобы заняться планированием и с серьезным подходом подойти к выполнению задуманного. Если не будете сидеть сложа руки, сможете достичь больших успехов. Лениться сейчас противопоказано.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб
Гороскоп на сегодня для Рыб
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 2 июля 2020 года, для Рыб

Старайтесь сегодня держать себя в руках, чтобы исключить конфликты и выяснения отношений. Уделите время себе и своим любимым занятиям – это поможет немного расслабиться. Вечер проведите в спокойствии и в приятной компании.

Чем занимаются звездные астрологи – смотрите видео:

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.

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Источник: Сегодня
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