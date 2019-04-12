Гороскоп на сегодня: Близнецам помогут коллеги, а у Раков удачный день для подработки

Астрологический прогноз на 12 апреля для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня Фото: Pixabay

Овен

Возможно, сегодня у вас появится шанс расширить горизонты своего образования, обязательно воспользуйтесь им, знания лишними не бывают.

Телец

Забудьте о том, что вы должны сделать, сегодня вы можете позволить себе заниматься тем, чем вам хочется, не преступая при этом граней разумного.

Близнецы

Без посторонней помощи вам сегодня не обойтись. В последнее время вы работали на пределе возможностей, а значит ваших сил не хватит на реализацию идей.

Рак

Необыкновенно удачный день для подработки. Именно благодаря ей вы сумеете за довольно короткий срок поправить свое материальное положение.

Лев

Не смешивайте личную жизнь с деловой. Разберитесь с проблемами в одной сфере жизни, а затем начните налаживать другую. С чего начать — решайте сами.

Дева

Остерегайтесь давать в долг. Вы рискуете остаться ни с чем. А любые беспорядочные траты в этот день могут сильно расшатать ваш бюджет.

Весы

Не слишком рассчитывайте на удачу, она дама капризная. Полагайтесь только на свои силы, таланты и навыки: кроме них, вам больше ничего не поможет.

Скорпион

В этот день вы будете склонны предпринимать неожиданные действия. Возможно, это принесет вам успех, но для этого вы должны верить в себя.

Стрелец

Начните решать насущные проблемы, иначе они с каждым новым днем будут увеличиваться, как снежный ком, а это не в ваших интересах.

Козерог

Сейчас вы открыты для всего нового, поэтому осваивать новые горизонты — самое подходящее для вас занятие. Не упустите свой шанс научиться чему-то новому.

Водолей

Наслаждайтесь каждым новым наступившим днем, он ведь уже не повторится. Кстати, сегодня вы вполне можете порадовать себя чем-то приятным.

Рыбы

Составьте план действий на будущую рабочую неделю. Без четкого распорядка справиться со всеми вашими трудовыми обязанностями будет нелегко

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