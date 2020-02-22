Гороскоп на сегодня: Близнецов ожидает сближение с партером, а у Львов все дела увенчаются успехом.

Астрологический прогноз на 22 февраля для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня, 22 февраля 2020 года, говорит, что Близнецов ожидает сближение с партером, а у Львов все дела увенчаются успехом. Читайте гороскоп на 22 февраля для всех знаков зодиака в нашей статье.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 февраля 2020 года, для Овна

Для Овнов настанет пора одиночества, которая повлечет за собой бурю эмоций и чувств в душе, самоанализ.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 февраля 2020 года, для Тельца

Когда человек очень сильно чего-то хочет, он принимает желаемое за действительное. Учитывая склонность Тельцов находиться в мире мечтаний, такое явление будет очень опасным.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 февраля 2020 года, для Близнецов

У Близнецов с партнером произойдет сближение в эмоциональном и духовном плане, наладится интимная связь.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 февраля 2020 года, для Рака

Раки решится сделать шаг первым для примирения или воссоединения.

Гороскоп на сегодня Фото: Pexels

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 февраля 2020 года, для Льва

Все запланированные дела увенчаются успехом.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 февраля 2020 года, для Девы

Сейчас наступает благоприятное время, чтобы восстановить отношения со старыми друзьями, родственниками, ведь начинается светлая полоса в жизни.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 февраля 2020 года, для Весов

Мотивация к чему-либо полностью отсутствует, самооценка опускается ниже критической отметки. Это может произойти из-за критики близкого человека, уязвленного самомнениями и самолюбием.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 февраля 2020 года, для Скорпиона

Звезды говорят о разочаровании, неожиданных неприятностях, меланхолии, печали, боли, скорби об утраченном. Возможно, у Скорпионов произойдет состояние сожаления из-за того, что его мечты и желания не осуществились, хотя они так на это рассчитывали.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 февраля 2020 года, для Стрельца

Можно считать, что все невзгоды уже в прошлом, а теперь только благополучие. Как только трудности отступили, Стрелец вновь начинает мечтать и строить планы, довольствуется спокойствием и успехами своих трудов.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 февраля 2020 года, для Козерога

Каждый выбор, над которым вы раздумываете, уже предопределен судьбой, то есть сам факт выбора – иллюзия, обман. Вариантов слишком много, сложно определиться и прийти к единственно верному решению.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 февраля 2020 года, для Водолея

Водолей ищет по жизни все больше новых благ, при этом они все у него перед носом. День символизирует отказ от мирского вследствие разочарования.В итоге начинается поиск духовного пути.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 февраля 2020 года, для Рыб

Все дела будут благополучно завершены. Звезды предзнаменуют начало какого-то нового этапа в жизни, что принесет с собой душевное спокойствие и гармонию.

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