Гороскоп на сегодня: Близнецов ждут перемены в личной жизни, а Водолеям захочется поразмяться
Астрологический прогноз на 9 мая для всех знаков зодиака
Читайте прогноз на субботу, 9 мая 2020 года. Кто из знаков зодиака рискует попасться на удочку мошенников.
Гороскоп на сегодня, 9 мая 2020 года, для Овна
Сегодня к вам могут обратиться старые знакомые за советом. Вполне вероятно, что им потребуется и финансовая поддержка. Не отказывайте, если можете помочь. В будущем вы будете вознаграждены за свою отзывчивость.
Гороскоп на сегодня, 9 мая 2020 года, для Тельца
День благоприятно посвятить обновлению своего гардероба. Лето не за горами, так что пора сменить сапоги на босоножки. Устройте дома показ мод – это заметно поднимет настроение не только вам, но и всей вашей семье.
Гороскоп на сегодня, 9 мая 2020 года, для Близнецов
Не стоит обращать внимание и обижаться на критику в свой адрес, которая приходит извне. Может, стоит отнестись к этому, как к знакам судьбы и переосмыслить свое поведение? Этот день подходит для перемен, в том числе в личной жизни.
Гороскоп на сегодня, 9 мая 2020 года, для Рака
В этот день выбор, сделанный лично вами, будет удачным и принесет позитивные эмоции. А вот заниматься делами и рабочими вопросами не стоит – посвятите день отдыху и накоплению сил на новые важные свершения.
Гороскоп на сегодня, 9 мая 2020 года, для Льва
Вместо отдыха вам придется решать проблемы других людей. Не надейтесь спрятаться: даже если вы будете офлайн, до вас дозвонятся. Зато близкий человек готовит вам приятный сюрприз и по-настоящему поддержит и порадует.
Гороскоп на сегодня, 9 мая 2020 года, для Девы
Сегодня не стоит заниматься решением глобальных вопросов. Лучше посвятите время расслабляющим процедурам для тела – оно будет вам благодарно за такую профилактику и в нужный момент не даст сбой.
Гороскоп на сегодня, 9 мая 2020 года, для Весов
Начните борьбу с собственной ленью – она ваш враг, особенно весной. Берегитесь навязчивых незнакомых людей, иначе вы рискуете стать жертвой обмана. На что только не пойдут мошенники, чтобы завладеть ценной информацией!
Гороскоп на сегодня, 9 мая 2020 года, для Скорпиона
Вам будет полезно учиться на старых промахах и ошибках, чтобы не допустить новых. Жизнь, как известно, идет по спирали, и в подобной ситуации вам уже доводилось бывать ранее. Вечером вам захочется уединиться и отдохнуть.
Гороскоп на сегодня, 9 мая 2020 года, для Стрельца
Сегодня вы рискуете спровоцировать конфликт с любимым человеком. Вам будет полезно попридержать язык за зубами и не говорить необдуманных и резких слов. Просто поставьте себя на его место – и вам все станет ясно.
Гороскоп на сегодня, 9 мая 2020 года, для Козерога
В этот день ваша внимательность к деталям поможет обезвредить действия недоброжелателей. Не отказывайте себе в маленьких слабостях – вы это заслужили. А еще проявите заботу о ближних – они ее заслужили не меньше вас.
Гороскоп на сегодня, 9 мая 2020 года, для Водолея
Сегодня вам будет полезна физическая нагрузка. Вы заметили, что тело само просится поразмяться? Не откладывайте тренировку на потом. А в свободное время займитесь упорядочиванием собственных мыслей.
Гороскоп на сегодня, 9 мая 2020 года, для Рыб
Можете рассчитывать на то, что вам в руки придет неожиданная прибыль. Не спешите транжирить деньги – полезно заняться накопительством. А вот в личной жизни будет полный штиль и не произойдет ничего интересного.
Какому знаку зодиака что и когда лучше ремонтировать – смотрите видео:
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