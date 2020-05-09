Гороскоп на сегодня: Близнецов ждут перемены в личной жизни, а Водолеям захочется поразмяться

Астрологический прогноз на 9 мая для всех знаков зодиака

Читайте прогноз на субботу, 9 мая 2020 года. Кто из знаков зодиака рискует попасться на удочку мошенников.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 мая 2020 года, для Овна

Сегодня к вам могут обратиться старые знакомые за советом. Вполне вероятно, что им потребуется и финансовая поддержка. Не отказывайте, если можете помочь. В будущем вы будете вознаграждены за свою отзывчивость.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 мая 2020 года, для Тельца

День благоприятно посвятить обновлению своего гардероба. Лето не за горами, так что пора сменить сапоги на босоножки. Устройте дома показ мод – это заметно поднимет настроение не только вам, но и всей вашей семье.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 мая 2020 года, для Близнецов

Не стоит обращать внимание и обижаться на критику в свой адрес, которая приходит извне. Может, стоит отнестись к этому, как к знакам судьбы и переосмыслить свое поведение? Этот день подходит для перемен, в том числе в личной жизни.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 мая 2020 года, для Рака

В этот день выбор, сделанный лично вами, будет удачным и принесет позитивные эмоции. А вот заниматься делами и рабочими вопросами не стоит – посвятите день отдыху и накоплению сил на новые важные свершения.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 мая 2020 года, для Льва

Вместо отдыха вам придется решать проблемы других людей. Не надейтесь спрятаться: даже если вы будете офлайн, до вас дозвонятся. Зато близкий человек готовит вам приятный сюрприз и по-настоящему поддержит и порадует.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 мая 2020 года, для Девы

Сегодня не стоит заниматься решением глобальных вопросов. Лучше посвятите время расслабляющим процедурам для тела – оно будет вам благодарно за такую профилактику и в нужный момент не даст сбой.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 мая 2020 года, для Весов

Начните борьбу с собственной ленью – она ваш враг, особенно весной. Берегитесь навязчивых незнакомых людей, иначе вы рискуете стать жертвой обмана. На что только не пойдут мошенники, чтобы завладеть ценной информацией!

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 мая 2020 года, для Скорпиона

Вам будет полезно учиться на старых промахах и ошибках, чтобы не допустить новых. Жизнь, как известно, идет по спирали, и в подобной ситуации вам уже доводилось бывать ранее. Вечером вам захочется уединиться и отдохнуть.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 мая 2020 года, для Стрельца

Сегодня вы рискуете спровоцировать конфликт с любимым человеком. Вам будет полезно попридержать язык за зубами и не говорить необдуманных и резких слов. Просто поставьте себя на его место – и вам все станет ясно.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 мая 2020 года, для Козерога

В этот день ваша внимательность к деталям поможет обезвредить действия недоброжелателей. Не отказывайте себе в маленьких слабостях – вы это заслужили. А еще проявите заботу о ближних – они ее заслужили не меньше вас.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 мая 2020 года, для Водолея

Сегодня вам будет полезна физическая нагрузка. Вы заметили, что тело само просится поразмяться? Не откладывайте тренировку на потом. А в свободное время займитесь упорядочиванием собственных мыслей.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 мая 2020 года, для Рыб

Можете рассчитывать на то, что вам в руки придет неожиданная прибыль. Не спешите транжирить деньги – полезно заняться накопительством. А вот в личной жизни будет полный штиль и не произойдет ничего интересного.

Какому знаку зодиака что и когда лучше ремонтировать – смотрите видео:

Читайте также общий гороскоп на апрель 2020 года для всех знаков зодиака.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться