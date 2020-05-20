Гороскоп на сегодня: Близнецы смогут решить даже самые сложные вопросы, а Раков ждет свидание

Астрологический прогноз на 20 мая для всех знаков зодиака

Астролог Варвара Левская дала прогноз на среду, 20 мая 2020 года. Старайтесь сегодня больше времени уделить хобби и тем занятиям, которые приносят удовольствие. Это подзарядит вас необходимой энергией на свершение великих дел.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 мая 2020 года, для Овна

Самое время, чтобы стать хорошим семьянином и уделить внимание родным. Не берите на себя слишком много обязательств и не взваливайте на себя все заботы. Давайте возможность каждому члену семьи проявить себя. Устройте вечером семейный ужин.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 мая 2020 года, для Тельца

Все препятствия, которые возникли на работе, лучше решать сразу, не затягивая. Поддержка друзей и близких поможет вам справиться с любой задачей. Старайтесь жить не будущим, а проживать полноценно каждый день. Вечер уделите планированию дел.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 мая 2020 года, для Близнецов

Вы сможете легко решить даже самые сложные вопросы и при этом будете довольны собой. Тут важно не упустить что-то важное, поэтому постарайтесь сначала сориентироваться, что к чему, а потом – действовать. Вечером порадуйте себя чем-то приятным.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 мая 2020 года, для Рака

Не упустите шанс пообщаться со своими друзьями и родственниками, которые наверняка по вам соскучились. Но старайтесь придерживаться здорового питания и повремените с алкоголем. Вечером смело отправляйтесь на свидание.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 мая 2020 года, для Льва

Не нагружайте себя сегодня делами. Как только почувствовали усталость – делайте перерыв. Не допускайте истощения и хронической усталости. Сейчас лучшее, что вы можете сделать, – поберечь себя.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 мая 2020 года, для Девы

Умеренные физические нагрузки и положительные эмоции в больших объемах помогут вам прожить этот день радостно. Старайтесь больше двигаться, хорошо питаться и общаться только с приятными вам людьми. Это поможет вам здорово подзарядится для будущих дел.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 мая 2020 года, для Весов

Зарядите себя хорошими эмоциями. Это поможет не только правильно настроиться на рабочий лад, но и справиться с важными делами. Не ограничивайте себя в общении. Вас ждут сегодня приятные романтические встречи и свидания.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 мая 2020 года, для Скорпиона

Сегодня отличное время, чтобы заняться новыми проектами. Знакомьтесь с интересными людьми, устанавливайте необходимые контакты, и вы сможете получить не только партнеров, но и друзей. Вечер уделите себе и свои раздумьям.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 мая 2020 года, для Стрельца

Сегодня вас ждет приятный день, когда все дела будут делаться быстро, легко и удачно. Вы будете чувствовать себя хорошо и сможете со всем справиться. Главное – не перетруждайте себя физическими занятиями и избегайте стрессов. Вечер уделите своему хобби.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 мая 2020 года, для Козерога

Чтобы достичь успеха в делах, проявите инициативу и дипломатичность. Настроение окружающих предугадать сложно, но вы можете позволить вести себя так, как вам хочется. Вторую половину дня посвятите своим увлечениям.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 мая 2020 года, для Водолея

Сегодня вы будете в центре главных событий. Чтобы выдержать натиск, вам необходимо правильно рассчитать свои силы и возможности. Общение с родными подарит приятные эмоции и наполнит идеями.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 мая 2020 года, для Рыб

Сегодняшний день может дать вам неприятное чувство разбитости и нежелания что-либо делать. Не старайтесь заставить себя работать, лучше займитесь тем, что принесет вам душевное равновесие и спокойствие. Вечер проведите за книгой или фильмом, которые помогут переключить внимание на приятное.

Чем занимаются звездные астрологи – смотрите видео:

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.

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