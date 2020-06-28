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Гороскоп на сегодня: Дев ждут встречи, а Весы – разговор с любимым человеком

Сегодня, 05:25

Астрологический прогноз на 28 июня для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на воскресенье, 28 июня 2020 года. Сегодняшний день будет насыщен знакомствами и вопросами, связанными с карьерой. Будьте терпимее и старайтесь избегать стресса, тогда у вас все получится.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна
Гороскоп на сегодня для Овна
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 июня 2020 года, для Овна

Сегодня можете браться за любое дело, оно будет вам под силу. Получение новой должности или новых знаний принесет вам успех и удовлетворение. Сидеть сложа руки сегодня строго запрещено.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца
Гороскоп на сегодня для Тельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 июня 2020 года, для Тельца

Чтобы добиться сегодня хороших результатов, необходимо будет приложить максимум усилий. Таким образом сможете реализовать давние желания и задумки. Старайтесь избегать конфликтов и ссор.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов
Гороскоп на сегодня для Близнецов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 июня 2020 года, для Близнецов

Сегодняшний день может оказаться довольно сложным из-за ситуации на работе или в личной жизни. Но не стоит падать духом – немного времени, терпения, и у вас все получится.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака
Гороскоп на сегодня для Рака
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 июня 2020 года, для Рака

Вас ждет сегодня насыщенный и очень активный день, когда все происходящее вокруг будет сменяться с большой скоростью. Чтобы не упустить важного, необходимо четко распланировать свой день и выставить приоритеты. Вечер обещает быть романтическим.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва
Гороскоп на сегодня для Льва
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 июня 2020 года, для Льва

Сегодня не стоит распыляться на различные мелочи и отвлекаться на дела-пустышки. Лучше сконцентрируйте все свое внимание на важном и очень ценном для вас деле. И действуйте, не отвлекаясь ни на что. Вас ждет успех.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы
Гороскоп на сегодня для Девы
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 июня 2020 года, для Девы

День будет насыщен различными встречами, событиями и делами. Старайтесь чаще бывать на свежем воздухе и общаться с позитивными людьми. Вас это будет воодушевлять и мотивировать на новые свершения.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов
Гороскоп на сегодня для Весов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 июня 2020 года, для Весов

Сегодня поведение вашего любимого человека может вас очень расстроить и огорчить. Постарайтесь не умалчивать проблему, а спокойно о ней поговорить. Настройтесь на позитивную волну и весь негатив уйдет.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 июня 2020 года, для Скорпиона

Сегодняшний день посвятите своему здоровью и психологическому состоянию. Это поможет вам держаться на позитивной волне и заняться тем, до чего ранее не доходили руки.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца
Гороскоп на сегодня для Стрельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 июня 2020 года, для Стрельца

Сегодня вы будете полны энергии и сил на то, чтобы осуществить все, о чем вы так давно мечтали. Для этого вам необходимо проявить активность, целеустремленность и позитивное мышление. Все будет, как вы того хотите.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога
Гороскоп на сегодня для Козерога
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 июня 2020 года, для Козерога

Не все, что вы себе запланировали, будет иметь колоссальный успех. Постарайтесь расставить приоритеты и записать все, что вам необходимо будет сделать. Это здорово поможет систематизировать все и начать двигаться в правильном направлении.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея
Гороскоп на сегодня для Водолея
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 июня 2020 года, для Водолея

День будет насыщен интересными и важными событиями, если только вы не будете сложа руки и наконец перейдете к активным действиям. Вечер посвятите любимому человеку, сделайте ему сюрприз и подарите немного романтики.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб
Гороскоп на сегодня для Рыб
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 июня 2020 года, для Рыб

Сегодня чрезмерно эмоциональное поведение может доставить много хлопот. Поэтому старайтесь держать себя в руках. А вечером обязательно уделите больше времени себе и тому, что приносит вам удовольствие.

Какому знаку зодиака что и когда лучше ремонтировать – смотрите видео:

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.

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Источник: Сегодня
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