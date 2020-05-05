Гороскоп на сегодня: Девы получат желаемые результаты, а Стрельцов подведет интуиция

Астрологический прогноз на 5 мая для всех знаков зодиака

Читайте прогноз на вторник, 5 мая 2020 года. Кому следует избегать конфликтных ситуаций, чтобы день прошел более продуктивно и оптимистично.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 мая 2020 года, для Овна

Не надейтесь, что ваши противники захотят сдавать свои позиции. Чтобы добиться истины и получить желаемые результаты, вам придется открыто противостоять оппонентам. Однако вы будете не одиноки.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 мая 2020 года, для Тельца

Если у вас возникнет какая-то проблема, с которой вам сложно справиться наедине, можете привлечь к ее решению человека, который является для вас авторитетом – он не откажет. Но помните: долги придется отдавать.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 мая 2020 года, для Близнецов

Чтобы не провоцировать никому не нужную конфликтную ситуацию, звезды советуют представителям вашего знака уйти в тень. Это время гораздо полезнее провести в получении новых знаний и самообразовании.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 мая 2020 года, для Рака

Достаточно пассивный день, когда занятия новыми делами и проектами отнимут много энергии, но еще не принесут желаемых результатов. Вам пока что лучше разработать стратегию и строить планы на будущее.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 мая 2020 года, для Льва

Вам пригодятся ваши знания и профессиональный опыт. К вам могут обратиться за консультацией – постарайтесь помочь в вопросах, где вы компетентны. Вы не будете испытывать финансовых трудностей, но и поступлений не ждите.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 мая 2020 года, для Девы

Если вы потратите большую часть времени на подведение итогов, анализ и работу над ошибками, то получите полезный опыт на будущее. Также хорошо заняться наведением порядков – есть шанс найти потерянную вещь.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 мая 2020 года, для Весов

Вас ждет благоприятный день во многих сферах жизни. Ваши дела будут развиваться так, как вы изначально запланировали, и это порадует. Вы даже получите неожиданный бонус, хотя его размер будет совсем небольшим.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 мая 2020 года, для Скорпиона

Не стоит заниматься оформлением документов и решением бюрократических вопросов – в этом случае день пройдет впустую. Лучше уделите должное внимание своему здоровью и проведите профилактику простудных заболеваний.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 мая 2020 года, для Стрельца

Ваш внутренний голос сегодня может вас подвести, поэтому его полезно на время отключить. Во всех сомнительных случаях полагайтесь на логику и здравый смысл. И не стоит рассчитывать на удачу, это не ваш день.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 мая 2020 года, для Козерога

Не бойтесь в дискуссиях и спорах проявить свою компетентность в обсуждаемом вопросе. Вы окажетесь на высоте и сможете завоевать заслуженное доверие, а также поднять свой авторитет в глазах окружающих людей.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 мая 2020 года, для Водолея

Вокруг вас есть люди, которые не прочь прибрать к рукам то, что "плохо лежит". Это также касается банковских счетов и операций онлайн. Поэтому задумайтесь, прежде чем отвечать на неожиданные звонки или заманчивые предложения.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 мая 2020 года, для Рыб

Вас ждут серьезные перемены в важных сферах вашей жизни – работе, карьере, бизнесе. Судьба чувствует вашу готовность и посылает знаки, которые желательно не пропустит. В личной жизни пока наблюдается затишье.

Какому знаку зодиака что и когда лучше ремонтировать – смотрите видео:

Напомним, ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.

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