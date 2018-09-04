Гороскоп на сегодня: фортуна благосклонна к Скорпионам, а Весы ощутят прилив вдохновения

Гороскоп для всех знаков зодиака на 4 сентября

Гороскоп на сегодня. Фото: pixabay.com

Овен

Сегодня удачный день для представителей знака, связанных с творческими профессиями. Вы сможете найти отличное место для проведения выставки.

Телец

Опасайтесь того, что ваши разработки могут воплотить в жизнь конкуренты, так что доверяйте только самым проверенным людям и не болтайте лишнего.

Близнецы

В ваших интересах согласиться на предложение начальника, иначе ситуация вполне может выйти из-под вашего контроля и стать непредсказуемой.

Рак

Есть вероятность, что нынешним днем возникнет множество непредвиденных ситуаций, которые серьезно потреплют вам нервы. Будьте бдительны.

Лев

Ваши задачи будут предельно ясны, однако понимание этого их выполнения не облегчит, ибо окажутся они весьма сложными для реализации.

Дева

Сегодня не стоит уединяться дома с телевизором. А вот случайная встреча может сулить финансовые успехи и радужные карьерные перспективы.

Весы

Ваша голова будет полна интересных идей. Такой прилив вдохновения и свежих мыслей вы не испытывали давно, так что надо воспользоваться моментом.

Скорпион

Фортуна будет к вам благосклонна, поэтому воспользуйтесь моментом и сделайте все таким образом, чтобы в будущем вы смогли собой гордиться.

Стрелец

Лучше не делиться ни с кем ни информацией о работе, ни планами на будущее. Чем меньше вы говорите, тем больше вероятность, что все исполнится.

Козерог

Сегодня ожидается достаточно размеренный день, который не предвещает ничего неприятного. В этот день вы сможете хорошо потрудиться на перспективу.

Водолей

Не спешите обещать друзьям встретиться после работы. Высока вероятность того, что у вас появятся неотложные дела и встречу придется перенести.

Рыбы

Идеи, которые вы сегодня воплотите в жизнь, в обозримом будущем принесут очень хорошие результаты. Вы сможете существенно поправить свои дела.