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Гороскоп на сегодня: как провести этот день и кому повезет

Астрологический прогноз на 13 февраля для всех знаков зодиака

Шиховец Елена
Сегодня, 13:07
Гороскоп на сегодня, 13 февраля
Гороскоп на сегодня, 13 февраля
Фото: Depositphotos

Овен

Самое время подумать о чем-то более важном, чем прибыль. Вы все равно будете настроены на философский лад - может, придумаете, как улучшить жизнь?

Телец

Не торопитесь с выводами касательно завершенности вашей работы. Поэтому пока шеф не даст добро, с работы не уходите и постоянно будьте начеку.

Близнецы

Совершая благое дело, благодарности в ответ ждать не стоит. Добро придется творить бескорыстно. Хотя в будущем оно обязательно к вам вернется.

Рак

Вас ждет непростой и насыщенный день, и одной рутинной работой вы не ограничитесь. Сегодня будет важно искать компромиссные решения проблем.

Лев

Соблюдайте осторожность и не делитесь своими планами с коллегами - идеями могут воспользоваться, и доказать, что они были ваши, будет слишком сложно.

Дева

Нынешний день, скорее всего, придется посвятить решению неотложных домашних проблем. От вас зависит, наладятся ли отношения в семье или нет.

Весы

Возможны некоторые трудности, которые могут поколебать вашу уверенность в себе. Однако вскоре все наладится - и вы сможете наслаждаться жизнью.

Скорпион

У вас появятся идеи по поводу источников дополнительного заработка. Реально оцените свои возможности и выберите достойный вариант.

Стрелец

Выполняя обязанности на скорость, вы наверняка упустите из виду пару-тройку важных мелочей, которые имеют серьезное значение для работы.

Козерог

Первая половина дня будет очень насыщенной, только к вечеру вокруг вас все успокоится, и вы сможете спокойно заняться своими делами или отдохнуть.

Водолей

Ваша целеустремленность поможет достигнуть всех поставленных перед вами трудовых целей и выйти победителем из любых неблагоприятных ситуаций.

Рыбы

Сегодня не самый благоприятный день для споров с шефом. Держите свои мысли при себе, у вас еще будет возможность высказать все, что вы думаете.

Тем временем стало известно, жизнь каких знаков зодиака сильно изменится в 2019 году: таких только пять.

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Источник: Сегодня
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