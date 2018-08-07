Гороскоп на сегодня: Козерогам надо работать на перспективу, а Львам можно рисковать

Гороскоп на сегодня, 7 агуста, для всех знаков зодиака

Овен

Если в вашем окружении есть человек, с которым вам неприятно общаться, не вздумайте демонстрировать это. Будьте дипломатичны и корректны.

Телец

Многие ваши проблемы и трудности разрешатся самым неожиданным образом. Поэтому вы будете весь день пребывать в прекрасном расположении духа.

Близнецы

Сегодня не стоит заниматься торговлей, даже если это ваша основная деятельность. Вы вполне можете найти себе другое, не менее важное занятие.

Рак

Не рассчитывайте на помощь со стороны. Вряд ли она придет вовремя и в том виде, в котором вам необходимо. Лучше трудиться самостоятельно.

Лев

Сегодня вам обязательно стоит рискнуть, особенно если у вас есть оригинальная идея, которая кажется вам слишком смелой. Результат вас порадует.

Дева

Как бы странно это ни звучало, но без чувства юмора сегодня вы не справитесь с работой. Самое время обновить арсенал шуток — они обязательно вам пригодятся.

Весы

Вмешиваться в обстоятельства и пытаться повлиять на все, что вас окружает, сегодня крайне не рекомендуется. Вы рискуете нажить себе серьезных врагов.

Скорпион

В случае если вы зададитесь целью, то сможете покончить с делами куда быстрее, чем обычно, и оставить время на решение каких-то личных проблем.

Стрелец

Подходящий день для того, чтобы решиться наконец на отчаянный шаг: попробовать сменить работу или поговорить с начальством о повышении заработной платы.

Козерог

Нынешний день подходит для работы на перспективу. Что касается вопросов, которые вас беспокоили, то они разрешатся самым неожиданным образом.

Водолей

Однообразие и монотонная работа заберут у вас последний заряд положительных эмоций. Найдите способ отвлечься от рутины, и ваша жизнь наладится.

Рыбы

Сегодня некто, совершенно с вашей работой не связанный, случайным образом поможет вам в решении какой-то стратегически важной рабочей проблемы.