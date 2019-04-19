Гороскоп на сегодня: Козерогам важно не лениться, а Рыбам – не ввязываться в авантюры
Астрологический прогноз на 19 апреля для всех знаков зодиака
Овен
При должном стечении обстоятельств вы сегодня получите возможность реализовать все свои идеи, даже самые оригинальные и, казалось бы, невозможные.
Телец
Предпринимая в этот день какие-либо шаги, полагайтесь на свою интуицию и логику: так вы сможете избежать непредвиденных ситуаций и конфликтов.
Близнецы
Заданный вам объем поручений просто невозможно выполнить в указанные сроки, поэтому придется что-нибудь придумать, чтобы выиграть время.
Рак
Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. Не вините себя, теперь вы знаете, как поступить в подобной ситуации, так что извлеките урок из сегодняшнего дня.
Лев
Сегодня вам придется работать за себя и за тех, кто взялся вам помочь и не справляется. Есть смысл подыскать себе новых помощников.
Дева
Завязать знакомство — это лишь начало. Гораздо больше вам придется приложить усилий, чтобы заинтересовать новых знакомых в ваших услугах.
Весы
Никто не сможет спрогнозировать, как пойдут дела в будущем. Доверьтесь профессиональному чутью, не дайте никому сбить вас с намеченного пути.
Скорпион
Светила пророчат тяжелый день, но только не для вас. Когда все вокруг будут буквально валиться с ног, только вы сможете найти правильное решение.
Стрелец
Постарайтесь не ввязываться в авантюры, не переоцените свои возможности, обязательно продумайте все пути отхода и возможности подстраховки.
Козерог
Не ленитесь: все, что вы сделаете сегодня, в будущем обязательно сыграет вам на руку. Также будьте готовы к тому, что придется изрядно раскошелиться.
Водолей
От того, насколько правильно вы себя поведете, будет зависеть, втянут ли вас в конфликт или нет. Не теряйте способности анализировать происходящее.
Рыбы
В этот день велика вероятность повышения по службе, что будет не только приятно и довольно денежно, но еще и крайне ответственно и сложно
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