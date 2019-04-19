Гороскоп на сегодня: Козерогам важно не лениться, а Рыбам – не ввязываться в авантюры

Астрологический прогноз на 19 апреля для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня Фото: Pixabay

Овен

При должном стечении обстоятельств вы сегодня получите возможность реализовать все свои идеи, даже самые оригинальные и, казалось бы, невозможные.

Телец

Предпринимая в этот день какие-либо шаги, полагайтесь на свою интуицию и логику: так вы сможете избежать непредвиденных ситуаций и конфликтов.

Близнецы

Заданный вам объем поручений просто невозможно выполнить в указанные сроки, поэтому придется что-нибудь придумать, чтобы выиграть время.

Рак

Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. Не вините себя, теперь вы знаете, как поступить в подобной ситуации, так что извлеките урок из сегодняшнего дня.

Лев

Сегодня вам придется работать за себя и за тех, кто взялся вам помочь и не справляется. Есть смысл подыскать себе новых помощников.

Дева

Завязать знакомство — это лишь начало. Гораздо больше вам придется приложить усилий, чтобы заинтересовать новых знакомых в ваших услугах.

Весы

Никто не сможет спрогнозировать, как пойдут дела в будущем. Доверьтесь профессиональному чутью, не дайте никому сбить вас с намеченного пути.

Скорпион

Светила пророчат тяжелый день, но только не для вас. Когда все вокруг будут буквально валиться с ног, только вы сможете найти правильное решение.

Стрелец

Постарайтесь не ввязываться в авантюры, не переоцените свои возможности, обязательно продумайте все пути отхода и возможности подстраховки.

Козерог

Не ленитесь: все, что вы сделаете сегодня, в будущем обязательно сыграет вам на руку. Также будьте готовы к тому, что придется изрядно раскошелиться.

Водолей

От того, насколько правильно вы себя поведете, будет зависеть, втянут ли вас в конфликт или нет. Не теряйте способности анализировать происходящее.

Рыбы

В этот день велика вероятность повышения по службе, что будет не только приятно и довольно денежно, но еще и крайне ответственно и сложно

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