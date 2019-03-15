Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Гороскоп на сегодня: Львам не стоит давать в долг, а Рыбам придется задержаться на работе

Астрологический прогноз на 15 марта для всех знаков зодиака

Шиховец Елена
Сегодня, 05:01
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Pixabay

Овен

Последняя неделя выдалась крайне сложной. Именно поэтому вам необходимо сегодня по максимуму закончить дела, а выходные посвятить только отдыху.

Телец

Проявив сегодня инициативу и заинтересованность к работе, вы сможете существенно поправить свои дела. Так что не вздумайте сидеть сложа руки.

Близнецы

Вы настолько зациклились на работе, что при малейшем снижении нагрузки кажется, что что-то идет не так. На самом деле все, что вам сейчас нужно, — это отдых.

Рак

Пришло время выполнить данные вами ранее обещания. Если справитесь, тогда удастся с чувством выполненного долга отправиться отдыхать.

Лев

Нынче вам стоит быть осторожными с деньгами. Не давайте в долг и, что особенно важно, избегайте вложений туда, где обещают очень быстрый возврат средств.

Дева

В этот день вам будет удаваться все, за что бы вы ни взялись. Не стоит тратить день на рутинные дела, необходимо взяться за решение самых сложных задач.

Весы

Не пугайтесь трудностей, принимаясь за новое дело. Доверьтесь интуиции, но и от дельных советов не отказывайтесь, и тогда вы справитесь с задачей.

Скорпион

Благодаря трудолюбию и целеустремленности ваше начальство решит, что именно вы достойны получения некого весьма привлекательного бонуса.

Стрелец

Этот день обещает порадовать спокойствием и размеренностью. Ваша основная задача на сегодня — не искать приключений и не ввязываться в авантюры.

Козерог

Если вы не хотите попасть под горячую руку шефа, лучше не высовываться, а спокойно, не спеша заниматься своими непосредственными обязанностями.

Водолей

Возможно, сегодня придется чем-то пожертвовать ради того, чтобы в будущем все же добиться своей цели. Поэтому пусть вас сегодня ничто не огорчает.

Рыбы

Вполне возможно, что сегодня придется задержаться на работе. Вряд ли вас это обрадует, однако сражаться с обстоятельствами все-таки не стоит.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

знаки зодиака гороскоп на сегодня
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

«Всегда рядом»: популярный певец признался в чувствах Ани Лорак
«Всегда рядом»: популярный певец признался в чувствах Ани Лорак
Она неприступная - Дан Балан рассказал о флирте с Тиной Кароль
Она неприступная - Дан Балан рассказал о флирте с Тиной Кароль
Названы реальные причины госпитализации Началовой
Названы реальные причины госпитализации Началовой
Велосипедистка дня: итальянская телеведущая Дилетта Леотта
Велосипедистка дня: итальянская телеведущая Дилетта Леотта

Популярные статьи

Вчера, 11:42Fun

14 марта: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать в этот день

Вчера, 07:02Fun

Похудение вдвое помогло одинокому мужчине найти свою любовь: фото

Вчера, 05:53Fun

Невеста в день свадьбы пришла к жениху на кладбище

13 мартаСтиль

В потертых джинсах и роскошных нарядах: Ани Лорак поделилась фотосессией с дочкой

13 мартаТехно

Мощные смартфоны Xiaomi страдают от "позорного" брака

13 мартаFun

В центре украинского города вместо рекламы включилось порно

12 мартаFun

12 марта: какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

12 мартаШоу-бизнес

"Евровидение 2019": MARUV будет поддерживать Сергея Лазарева

12 мартаFun

Иностранка после инсульта внезапно заговорила "по-русски"

12 мартаFun

На видео показали самого лучшего в мире пса

12 мартаПсихология

Гороскоп на сегодня: у Козерогов напряженный день, а у Близнецов наступает время перемен

12 мартаСтиль

Вся семья в сборе: Меган Маркл и Кейт Миддлтон поразили нарядами в церкви

12 мартаFood

Великий пост 2019: ТОП-5 рецептов блюд для обеда

12 мартаWellness

Как перейти на здоровое питание весной: советы известного диетолога

12 мартаТехно

Xiaomi добавила смартфонам секретную функцию

12 мартаFun

Мужчина выиграл в лотерею 216 миллионов: что с ним стало через 14 лет

Новости партнеров

Ученые выяснили, какие люди стареют медленно
Ученые выяснили, какие люди стареют медленно
Навка откровенно рассказала о разводе
Навка откровенно рассказала о разводе
В «Дизель Шоу» появилась новая актриса (фото)
В «Дизель Шоу» появилась новая актриса (фото)
Обожаю ее. Влад Яма поделился нежным фото с супругой
Обожаю ее. Влад Яма поделился нежным фото с супругой
Почему запретили мазь Вишневского
Почему запретили мазь Вишневского
Смертельная болезнь и самоубийство «товарища Сухова» Кузнецова
Смертельная болезнь и самоубийство «товарища Сухова» Кузнецова
Немецкий онколог назвал лучшую меру профилактики рака
Немецкий онколог назвал лучшую меру профилактики рака
5 лучших мужей по знаку Зодиака: рейтинг идеальных спутников
5 лучших мужей по знаку Зодиака: рейтинг идеальных спутников