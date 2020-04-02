Гороскоп на сегодня: Львам не стоит заключать серьезные сделки, а Девам нужно себя порадовать

Астрологический прогноз на 2 апреля для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 2 апреля 2020 года, для Овна

Сегодня вам нужно быть максимально осторожными с тем, что делаете и что говорите. Не будьте инициатором конфликтов и не скандальте, иначе можете наломать дров. Вечером пополните свои запасы сил и энергии с помощью любимого занятия для души.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 2 апреля 2020 года, для Тельца

В рабочих делах не теряйте голову – на риск не идите, лучше беритесь за те дела, в которых уверены. Начальник обязательно оценит ваши старания и вознаградит. Начался удачный период для романтических знакомств и встреч.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 2 апреля 2020 года, для Близнецов

Используйте день на максимум – планируйте максимально много встреч и дел, ведь вы сегодня можете все. При этом старайтесь не очень сильно реагировать на критику, ведь скорее всего она будет беспочвенна.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 2 апреля 2020 года, для Рак

Сегодня у вас будет меланхоличное настроение и вы будете достаточно ранимы к критике. Будьте осторожнее в общении с новыми знакомыми – вас могут обмануть. Будьте внимательнее на дороге.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 2 апреля 2020 года, для Льва

Сегодня не самое удачное время для заключения серьезных сделок и проведения различных конференций, совещаний. Крайне важно избегать любого физического или эмоционального перенапряжения. Вечером займитесь тем делом, которое принесет положительные эмоции.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 2 апреля 2020 года, для Девы

День пройдет сегодня спокойно и размеренно – никаких сюрпризов не предвидеться. Сможете реализовать большую часть из своего списка дел на день. Обязательно порадуйте себя чем-то приятным и красивым.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 2 апреля 2020 года, для Весов

Сегодня вы будете полны уверенности в себе и своих силах, что будет очень к месту, ведь планов у вас много. День отлично подходит для важных переговоров и заключения договоров. Вечером уделите время себе и своим увлечениям.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 2 апреля 2020 года, для Скорпиона

День будет удачным для профессиональной деятельности – можете смело предлагать какие-то идеи руководству и говорить о повышении. Вечером устройте романтическое свидание для своего любимого человека.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 2 апреля 2020 года, для Стрельца

Сегодня не стоит начинать новые дела, лучше закончите уже начатые. Можете услышать от руководства критику, но не стоит реагировать на нее очень бурно. Старайтесь делать сегодня только те дела, которые приносят вам удовольствие и общаться только с позитивными людьми.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 2 апреля 2020 года, для Козерога

Вас сегодня ждет напряженный день, когда все дела будут наваливаться со скоростью света. Важно сконцентрироваться на важном и правильно поставить приоритеты, тогда сможете достичь успеха. В романтичных делах у вас будет идиллия.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 2 апреля 2020 года, для Водолея

Идеальный день, чтобы наладить общение с нужными людьми и обзавестись полезными контактами. Старайтесь больше времени проводить на природе и со своими близкими людьми. Вечер посвятите себе и своим мыслям.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 2 апреля 2020 года, для Рыб

Сегодня необходимо тщательно следить за своими словами и действиями – старайтесь больше слушать и меньше говорить. Не ввязывайтесь в конфликт. В работе грядут перемены и у вас есть все шансы преуспеть, если будете работать более усердно.

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