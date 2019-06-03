Гороскоп на сегодня: Львам нужно найти время для отдыха, а Дев ожидают деловые встречи

Астрологический прогноз на 3 июня для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овнов Фото: Сегодня

День обещает быть спокойным и размеренным. А неожиданный визит друзей или родственников даст возможность приятно провести время.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельцов Фото: Сегодня

Звезды советуют трезво оценивать действительность и больше думать о том, как добиться желаемого, чем об отстаивании своих взглядов и убеждений.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов Фото: Сегодня

Тщательно продуманные планы могут рухнуть из-за чужого влияния. Не пользуйтесь советами окружающих, избегайте неосторожных высказываний.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Раков Фото: Сегодня

Этот день нужно провести в одиночестве, поскольку сегодня вам будет казаться, что все вмешиваются в вашу личную жизнь, хотя на самом деле это не так.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Львов Фото: Сегодня

День благоприятен для путешествий, пеших прогулок, общения. Найдите в своем плотном графике время для отдыха и отправьтесь хотя бы в парк.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на сегодня для Дев Фото: Сегодня

Сегодня вы можете строить планы, касающиеся работы и отдыха. День благоприятен для деловых встреч, самые важные из которых следует отложить на вечер.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов Фото: Сегодня

Сейчас не самое удачное время для решения личных дел. Ваши надежды могут быть разрушены с самого начала. Займите выжидательную позицию.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпионов Фото: Сегодня

День будет довольно напряженным, придется решать несколько проблем одновременно. Если сумеете настроиться на результат, то все у вас получится.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельцов Фото: Сегодня

Слишком легкомысленное отношение к работе может не только отрицательно сказаться на вашей деятельности, но и стать причиной конфликта с шефом.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерогов Фото: Сегодня

Любые ваши действия, даже самые благие, могут обернуться против вас. Поэтому никаких серьезных решений сегодня принимать не рекомендуется.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолеев Фото: Сегодня

День благоприятен для планирования. Не прислушивайтесь к чужому мнению. Действуйте только так, как считаете нужным, и тогда добьетесь успеха.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб Фото: Сегодня

Если у вас появятся новые идеи, поспешите воплотить их в жизнь. В противном случае кто-то другой может додуматься и реализовать задуманное вами.

Напомним, что ранее мы писали о гороскопе на июнь 2019 для всех знаков зодиака.

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