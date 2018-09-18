Гороскоп на сегодня: Львам нужно помочь коллегам, а Рыбы будут легко решать проблемы

Гороскоп на 18 сентября для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня. Фото: pixabay.com

Овен

Не рискуйте карьерой и репутацией. Если, на ваш взгляд, какое-то ваше действие представляет угрозу для работы, то лучше его и вовсе не предпринимать.

Телец

Сегодня вашему шефу необходимы поддержка и понимание. Постарайтесь хотя бы не злить начальника, если не можете его поддержать в сложный период.

Близнецы

Неоконченное дело — это не повод засиживаться на работе до ночи, это повод пересмотреть график работы, чтобы вовремя выполнять поручения.

Рак

В этот день инициатива должна быть в ваших руках. Может, это и будет превышением полномочий, но руководство будет вам благодарно за помощь.

Лев

В самый критический момент окажите коллегам реальную помощь. Тогда вы сможете ожидать ответных действий, когда поддержка понадобится вам.

Дева

Сегодня вы будете очень заняты: слишком много насущных проблем придется решить, так что, кроме служебных обязанностей, вы ничего не успеете.

Весы

Прежде чем взяться за новое дело, реально оцените свои силы, и коль скоро вы почувствуете, что полны решимости, смело двигайтесь вперед.

Скорпион

Сегодня вас ожидает сложный день, поручений будет много, времени на отдых практически не останется. А завтрашний день окажется куда приятнее.

Стрелец

Даже если проблемы будут сыпаться одна за другой — не бросайте начатое дело, иначе ваша карьера может пойти под откос. Верьте в себя.

Козерог

Вы можете позволить высказать свое мнение. Не стоит смущаться и забиваться в угол. Ваша позиция должна быть услышана руководством.

Водолей

Не стоит заниматься сложным умственным трудом — из этого все равно ничего не выйдет, только испортите настроение, потратите напрасно время и силы.

Рыбы

Все ваши проблемы решатся довольно легко и вечер окажется свободным, если только вы не решите взять на себя какие-нибудь дополнительные обязательства.