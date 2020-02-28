Гороскоп на сегодня: Львам нужно попросить о помощи, а Дев ожидают премии на работе
Астрологический прогноз на 28 февраля для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня, 28 февраля 2020 года, говорит, что Львам нужно попросить о помощи, а Дев ожидают премии на работе. Читайте гороскоп на 28 февраля для всех знаков зодиака в нашей статье.
Гороскоп на сегодня, 28 февраля 2020 года, для Овна
Финансовое благосостояние, стабильность и успех станут залогом вашего гармоничного, позитивного отношения к жизни. Вы будете испытывать чувство удовлетворения тем, чего достигли, и желание разделить свою радость и свои достижения с близкими вам людьми.
Гороскоп на сегодня, 28 февраля 2020 года, для Тельца
Звезды предсказывают вам успех ваших замыслов и большую финансовую прибыль. Правда, приготовьтесь к тому, что богатство не приплывет само к вам в руки – оно потребует от вас энергичности, сообразительности и готовности идти на риск. Но результат будет стоить затраченных усилий.
Гороскоп на сегодня, 28 февраля 2020 года, для Близнецов
Гороскоп предсказывает вам успех в бизнесе или торговле, известность и даже славу. В любом случае, звезды обещает вам успешное исполнение ваших планов, повышение материального достатка и уровня жизни в целом – правда, для этого вам придется хорошо потрудиться, доказав свой профессионализм и высокий уровень мастерства.
Гороскоп на сегодня, 28 февраля 2020 года, для Рака
Вы добьетесь всего, о чем мечтали. Мало того, что вы достигните высокого уровня благополучия – вас ожидает стабильность, которая позволит вам не волноваться о завтрашнем дне.
Гороскоп на сегодня, 28 февраля 2020 года, для Льва
Решение проблем рядом – достаточно протянуть руку. Гороскоп призывает вас не полагаться только на свои силы.
Гороскоп на сегодня, 28 февраля 2020 года, для Девы
Благотворительность, щедрость и покровительство могут быть проявлены и по отношению к вам самим. В этом случае гороскоп предвещает вам чью-то безвозмездную помощь, премию на работе, покровительство, выгодный кредит, повышение по службе или богатые подарки.
Гороскоп на сегодня, 28 февраля 2020 года, для Весов
В ожидании будущих успехов, не забывайте и о дне сегодняшнем. Гороскоп говорит: оглянитесь вокруг – возможно, прямо у вас под ногами лежит прибыль, которой вы можете воспользоваться здесь и сейчас.
Гороскоп на сегодня, 28 февраля 2020 года, для Скорпиона
Если же вы только начинаете какой-то проект или осваиваете новую специальность, гороскоп говорит, что вы находитесь на правильном пути, и если будете усердны и терпеливы, вас ждет удача.
Гороскоп на сегодня, 28 февраля 2020 года, для Стрельца
Гороскоп указывает на отдых или отпуск, а также на независимость и самодостаточност. Вас ожидает богатство, но рядом с вами не так уж много людей, с которыми вы можете разделить свою радость.
Гороскоп на сегодня, 28 февраля 2020 года, для Козерога
Вы будете довольны не только своим финансовым положением, но и теми, кто вас окружает. Вокруг вас люди, готовые поддержать в трудную минуту, поделиться своей радостью, мудрым советом и материальными благами.
Гороскоп на сегодня, 28 февраля 2020 года, для Водолея
Гороскоп может предвещать вам хорошие новости, перспективные знакомства, получение новых знаний или новых навыков, которые в будущем помогут вам получать хороший доход.
Гороскоп на сегодня, 28 февраля 2020 года, для Рыб
Вас ждет успех в делах, реализация проектов и планов, получение хорошей прибыли.
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