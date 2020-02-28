Гороскоп на сегодня: Львам нужно попросить о помощи, а Дев ожидают премии на работе

Астрологический прогноз на 28 февраля для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня, 28 февраля 2020 года, говорит, что Львам нужно попросить о помощи, а Дев ожидают премии на работе. Читайте гороскоп на 28 февраля для всех знаков зодиака в нашей статье.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 февраля 2020 года, для Овна

Финансовое благосостояние, стабильность и успех станут залогом вашего гармоничного, позитивного отношения к жизни. Вы будете испытывать чувство удовлетворения тем, чего достигли, и желание разделить свою радость и свои достижения с близкими вам людьми.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 февраля 2020 года, для Тельца

Звезды предсказывают вам успех ваших замыслов и большую финансовую прибыль. Правда, приготовьтесь к тому, что богатство не приплывет само к вам в руки – оно потребует от вас энергичности, сообразительности и готовности идти на риск. Но результат будет стоить затраченных усилий.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 февраля 2020 года, для Близнецов

Гороскоп предсказывает вам успех в бизнесе или торговле, известность и даже славу. В любом случае, звезды обещает вам успешное исполнение ваших планов, повышение материального достатка и уровня жизни в целом – правда, для этого вам придется хорошо потрудиться, доказав свой профессионализм и высокий уровень мастерства.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 февраля 2020 года, для Рака

Вы добьетесь всего, о чем мечтали. Мало того, что вы достигните высокого уровня благополучия – вас ожидает стабильность, которая позволит вам не волноваться о завтрашнем дне.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 февраля 2020 года, для Льва

Решение проблем рядом – достаточно протянуть руку. Гороскоп призывает вас не полагаться только на свои силы.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 февраля 2020 года, для Девы

Благотворительность, щедрость и покровительство могут быть проявлены и по отношению к вам самим. В этом случае гороскоп предвещает вам чью-то безвозмездную помощь, премию на работе, покровительство, выгодный кредит, повышение по службе или богатые подарки.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 февраля 2020 года, для Весов

В ожидании будущих успехов, не забывайте и о дне сегодняшнем. Гороскоп говорит: оглянитесь вокруг – возможно, прямо у вас под ногами лежит прибыль, которой вы можете воспользоваться здесь и сейчас.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 февраля 2020 года, для Скорпиона

Если же вы только начинаете какой-то проект или осваиваете новую специальность, гороскоп говорит, что вы находитесь на правильном пути, и если будете усердны и терпеливы, вас ждет удача.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 февраля 2020 года, для Стрельца

Гороскоп указывает на отдых или отпуск, а также на независимость и самодостаточност. Вас ожидает богатство, но рядом с вами не так уж много людей, с которыми вы можете разделить свою радость.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 февраля 2020 года, для Козерога

Вы будете довольны не только своим финансовым положением, но и теми, кто вас окружает. Вокруг вас люди, готовые поддержать в трудную минуту, поделиться своей радостью, мудрым советом и материальными благами.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 февраля 2020 года, для Водолея

Гороскоп может предвещать вам хорошие новости, перспективные знакомства, получение новых знаний или новых навыков, которые в будущем помогут вам получать хороший доход.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 февраля 2020 года, для Рыб

Вас ждет успех в делах, реализация проектов и планов, получение хорошей прибыли.

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