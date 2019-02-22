Гороскоп на сегодня: Львам пора отдохнуть, а Близнецам стоит больше доверять себе

Астрологический прогноз на 22 февраля для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня Фото: Pixabay

Овен

Сегодняшний день сулит вам множество развлечений: так что скучать не придется. Поскольку такие дни выпадают нечасто — наслаждайтесь.

Телец

Было бы неплохо навести порядок не только на своем рабочем месте, но и в мыслях и даже планах. Избавьтесь от того, что вам не нужно как можно скорее.

Близнецы

Чем меньше вы будете доверять себе, полагаться на свою интуицию и думать о своей непогрешимости, тем меньше неприятностей вас ожидает.

Рак

Весьма удачный момент для того, чтобы взять инициативу на себя, не просить помощи у шефа, а доказать ему на деле, что вы весьма ценный работник.

Лев

Бешеный рабочий темп измотал вас, необходимо выделить хотя бы малую часть времени для себя. На эти выходные лучше ничего, кроме отдыха, не планировать.

Дева

Сегодня вам предстоит доказать, что свою должность вы получили не просто так. Постарайтесь ни с кем не поссориться, действуйте так, как считаете нужным.

Весы

Будьте внимательны, особенно при оформлении финансовой документации: все тщательно проверяйте. Качество важнее скорости выполнения работы.

Скорпион

Вы будете сегодня в центре внимания. Может возникнуть роман с кем-то из коллег. Прежде чем начинать такие отношения, подумайте, к чему это может привести.

Стрелец

Если почувствуете, что теряете контроль над ситуацией, сбавляйте темп и привлекайте помощников, чтобы продолжать хоть как-то держать руку на пульсе.

Козерог

Нынче ваши шансы добиться желаемого результата и преуспеть в начатом деле весьма высоки, хотя методы придется использовать не самые традиционные.

Водолей

Скорее всего, вы станете источником вдохновения для одного из коллег. А это значит, что вам ни в коем образе нельзя ударить в грязь лицом.

Рыбы

Малейшая оплошность может повлечь неприятные разговоры о ваших способностях. Лучше уж не делайте ничего, ибо известно, кто застрахован от ошибок.

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