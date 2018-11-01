Гороскоп на сегодня: Львов ожидает нелегкий день, а Скорпионам не стоит экспериментировать

Гороскоп на 2 ноября для всех знаков зодиака

Гороскоп на ссегодня. Фото: pixabay

Овен

Вам понадобятся быстрая реакция и умение решать проблемы не только по мере их поступления, но и до того, как они поступят.

Телец

Используйте этот день на полную катушку, ведь он подарит вам огромное число возможностей для карьерного роста.

Близнецы

Не выплескивайте свои эмоции на подчиненных. Будьте терпеливы и справедливы. Проявите внимание к коллегам, и вам воздастся хорошо выполненной работой.

Рак

Если вы не готовы к резким переменам в жизни, можете попробовать немного изменить привычный уклад и посмотреть на результат.

Лев

Вас ожидает нелегкий день. Работы будет очень много, и придется все успеть, чтобы не выходить в офис в выходной день. Не тратьте время, трудитесь.

Дева

Не переключайтесь с одного вида деятельности на другой. Завершите хотя бы одно дело.

Весы

Сегодня вам, помимо ваших основных обязанностей, придется стать психоаналитиком, ибо проблемы коллег не пройдут мимо вас.

Скорпион

Отложите эксперименты до лучших времен, действуйте проверенными методами. Идите к цели тем путем, который наметили изначально.

Стрелец

Шеф готов доверить вам новое и очень ответственное занятие. Вы обязательно справитесь, если не начнете лениться и будете верить в свои силы.

Козерог

В этот день вам не придется принимать ответственных решений, однако текущих накопится столько, что вы успеете порядком устать.

Водолей

От вашей самооценки будет зависеть успех выбранного вами дела. Поэтому гоните прочь сомнения и беритесь за работу. Вы обязательно со всем справитесь.

Рыбы

Помощь и советы друзей и коллег сегодня станут хорошим подспорьем в работе.