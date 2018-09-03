Гороскоп на сегодня: Львы могут получить премию, а Овнам нужно помочь ближнему

Гороскоп для всех знаков зодиака на 3 сентября

Гороскоп на сегодня

Овен

Сегодня вам придется оказать помощь тому, кто в ней нуждается. Не ждите благодарности — добро придется творить исключительно бескорыстно.

Телец

Не скрывайте своих чувств, будьте открыты и честны, и прежде всего с самим собой. Такой позитивный подход к делам поможет вам в жизни.

Близнецы

Если у вас есть хоть малейшая возможность проверить, верен ли тот важный шаг, который вы собираетесь предпринять, — не упускайте ее.

Рак

День ожидается очень продуктивным. Вы сможете разрешить те вопросы, над которыми долго бились, силясь найти самое выгодное решение.

Лев

Нынче вы можете получить премию или прибавку к зарплате. Но не стоит сразу тратить деньги. Четко поставьте себе грань между желаемым и дозволенным.

Дева

Сегодня вам предстоит поработать, но совсем немного. А остальное время можете посвятить решению личных вопросов, только шефа предупредите.

Весы

В силу тех или иных обстоятельств вы не сможете выполнить взятые на себя обязательства, поэтому расслабьтесь и получайте удовольствие от жизни.

Скорпион

Сегодня все придется делать бегом. А все потому, что вы не укладываетесь в сроки. Если это ваше постоянное состояние — придется менять положение вещей.

Стрелец

Четкое понимание того, чем вы занимаетесь и какова ваша конечная цель, будет очень важно в контексте тех дел, которые вам предстоит сделать.

Козерог

Любые знакомства могут оказаться весьма перспективными для процветания вашей компании. От того, как вы себя покажете, зависит очень многое.

Водолей

Не отлынивайте от дел, иначе проблем меньше не станет, скорее напротив, еще и прибавится, и тогда вы точно сгорите на работе, а это вам ни к чему.

Рыбы

Не стоит рассчитывать на поддержку и советы друзей. Даже если они будут казаться разумными, вряд ли результаты их применения будут столь же хороши.