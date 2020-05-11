Гороскоп на сегодня: Львы рискуют нарваться на конфликт, а Скорпионам следует уходить от обмана

Астрологический прогноз на 11 мая для всех знаков зодиака

Читайте прогноз на понедельник, 11 мая 2020 года. Кто из знаков зодиака заслужил качественный отдых.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 11 мая 2020 года, для Овна

Ищите компромиссные решения и не разжигайте конфликт со старшими родственниками. Будете идти напролом – получите проблемы с близкими людьми. Вам следует поучиться мягкости в своем непреломном характере.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 11 мая 2020 года, для Тельца

Чтобы быстро не устать от рутины и однообразия сегодняшнего дня, постарайтесь чаще делать пятиминутки в виде разминки или гимнастики. Также вам не повредят витаминные и полезные перекусы – сухофрукты, цукаты, орешки.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 11 мая 2020 года, для Близнецов

Готовьтесь к тому, что вам придется решать спор между вашими друзьями. Сложно будет выбрать, на чью сторону вам встать, потому что каждый по-своему прав. Но не переживайте, они прислушаются к вашим советам.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 11 мая 2020 года, для Рака

Заранее спланируйте свои расходы, чтобы не остаться в минусах. Полезно иметь какую-то сумму про запас, потому что вас могут попросить о финансовой помощи люди, которым будет сложно отказать. Постарайтесь одолжить им денег.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 11 мая 2020 года, для Льва

Размолвки с любимым человеком можно избежать – в данной ситуации все зависит от вас. Не разжигайте конфликт, не усиливайте противодействие, следите за своими высказываниями – и накипевшие страсти постепенно улягутся.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 11 мая 2020 года, для Девы

Откажитесь от тяжелой физической работы в этот день. Также старайтесь избегать общения с назойливыми и малоприятными людьми. Посвятите день размышлениям на вольную тему или обдумыванию своего ближайшего будущего.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 11 мая 2020 года, для Весов

Вас ждет эмоционально насыщенный день, который можно посвятить пополнению каких-нибудь запасов: в гардеробе или в холодильнике. Также будет полезно заняться самообразованием и пополнить еще один запас – собственные знания.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 11 мая 2020 года, для Скорпиона

Будьте осмотрительны, общаясь со своими давними оппонентами. Сами того не замечая, вы рискуете попасться на возможные провокации с их стороны. Выруливать из ситуации будет сложнее, чем изначально мудро избежать ее.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 11 мая 2020 года, для Стрельца

Если близкие люди попросят вас о помощи – не скупитесь на поддержку для родных или друзей. Не стоит ограничиваться лишь моральным содействием, они будут вам благодарны и за ощутимую материальную помощь.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 11 мая 2020 года, для Козерога

Выбирая между работой и отдыхом, отдайте предпочтение последнему. Без качественного релакса у вас не получится плодотворно поработать. Организм сам подскажет, когда он полностью восстановился и готов к новым свершениям.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 11 мая 2020 года, для Водолея

Постарайтесь в этот день найти время для прогулки на свежем воздухе. День пройдет более продуктивно, если вы не будете замыкаться в себе, а проявите внимание к окружающим – они отплатят вам тем же в ближайшем будущем.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 11 мая 2020 года, для Рыб

Хороший день, чтобы избавиться от ненужных вещей, а еще освободить пространство для новых идей. Приток свежей энергии и интересных планов напрямую зависит от вашего внутреннего настроя, подкрепленного внешним порядком.

Какому знаку зодиака что и когда лучше ремонтировать – смотрите видео:

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