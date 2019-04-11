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Гороскоп на сегодня: на Раков обрушится много задач, а Овнам стоит приберечь деньги

Астрологический прогноз на 11 апреля для всех знаков зодиака

Шиховец Елена
Сегодня, 05:10
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Pixabay

Овен

Сейчас не время выбрасывать деньги на ветер и совершать ненужные покупки. Лучше отложите свои сбережения на тот день, когда они вам реально понадобятся.

Телец

Самое время подумать о нестандартных путях решения насущных деловых проблем. Чем оригинальнее будет метод, тем выше ваши шансы на успех.

Близнецы

Вы сумеете удачно уладить возникший в коллективе конфликт, не испортив отношения ни с одной из сторон, найти именно тот вариант, который удовлетворит всех.

Рак

Сегодня только оптимисту будет по силам справиться с тем количеством задач, которые, словно лавина, обрушатся на его ни в чем не повинную голову.

Лев

Если вы не научитесь концентрироваться на делах, то не сможете в полную силу выполнять ваши непосредственные служебные обязанности.

Дева

Сегодня благоприятный день для решения домашних проблем, которые настоятельно требуют вашего вмешательства, придется ими заняться.

Весы

Отработав сегодня целый день без перерыва, завтра вы можете оказаться совершенно недееспособны. Учтите это обстоятельство, планируя свой рабочий день.

Скорпион

Безусловно, коллеги не сделают за вас работу, но смогут дать хороший совет или помочь в выполнении каких-то мелочей, что тоже будет неплохо.

Стрелец

Времени на выполнение работы у вас будет немного. Придется разобраться со всеми задачами в очень сжатый период. Постарайтесь все успеть.

Козерог

Если вам не нужна дополнительная ответственность без поощрения в денежном эквиваленте — не вздумайте брать на себя решение чужих проблем.

Водолей

Сегодня не стоит полагаться исключительно на свои силы. Вряд ли эта стратегия окажется верной. Прислушайтесь к мнению окружающих.

Рыбы

Есть вероятность, что ваша работа станет более творческой и разнообразной. А вот отношения с коллегами радовать вас не будут, этот нюанс нужно исправить.

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Источник: Сегодня
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