Гороскоп на сегодня: Овнам лучше держать язык за зубами, а Рыбам – не брать в долг

Гороскоп на сегодня, 2 августа, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня. Фото: pixabay.com

Овен

Сегодня вам лучше держать язык за зубами. Даже при произнесении совершенно безобидной фразы вы умудритесь задеть того, от кого зависит ваш успех.

Телец

Разного рода посторонние мысли будут отвлекать вас от работы. Придется сосредоточиться и все-таки выполнить взятые на себя обязательства.

Близнецы

Иногда можно позволить себе быть независимым от обстоятельств и обязательств, в том числе непосредственно связанных с вашей работой.

Рак

Весьма продуктивным обещает быть нынешний день. Дела, не терпящие отлагательств, не отпустят вас до вечера. Сохраняйте спокойствие, и успех гарантирован.

Лев

Если ситуация выйдет из-под контроля, то вам грозят вам серьезные неприятности в будущем. Исправляйте допущенную ошибку, пока не поздно.

Дева

Хороший день для начала работы над новыми проектами, а также для планирования. Будьте убедительны в доводах и вы сумеете наладить полезные связи.

Весы

Как бы ни было сложно, постарайтесь сегодня не пользоваться чужими советами. Поскольку помощь со стороны может оказаться медвежьей услугой.

Скорпион

Все силы сегодня следует направить на решение важных и неотложных стратегических задач, скорее всего, связанных с вашей трудовой деятельностью.

Стрелец

Сегодня ваш шеф, используя рычаги власти, будет воздействовать на вас. Сопротивляться не следует, поскольку ничего хорошего вы не добьетесь.

Козерог

В этот день везти будет тем, кто руководствуется принципом "тише едешь — дальше будешь". Постарайтесь уменьшить свою активность на некоторое время.

Водолей

Все, что бы ни случилось с вами в этот день, вне всяких сомнений, будет только к лучшему, хотя сейчас вам будет достаточно тяжело в это искренне поверить.

Рыбы

В ближайшее время денежных вливаний не предвидится, и вам придется войти в режим экономии. Рассчитывайте на свои возможности и не берите в долг.