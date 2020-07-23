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Гороскоп на сегодня: Овнам можно браться за важные дела, а Ракам – заняться здоровьем

Сегодня, 06:04

Астрологический прогноз на 23 июля для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на четверг, 23 июля 2020 года. Вас ждет сегодня интересный и активный день. Можете планировать различные дела, которые потребуют от вас большой эмоциональной отдачи. Сейчас вы с ними легко справитесь.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна
Гороскоп на сегодня для Овна
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 июля 2020 года, для Овна

Сегодня смело можете заполнить свой день максимально активными занятиями и важными делами. Вы будете на высоте в любых вопросах, поэтому со всем быстро справитесь. Обязательно обратите внимание на свое здоровье.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца
Гороскоп на сегодня для Тельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 июля 2020 года, для Тельца

Сегодня вы будете как магнит для окружающих – к вам будут тянуться. Старайтесь все же контролировать свое окружение, выбирая позитивно настроенных людей и тех, с кем у вас похожие взгляды. Обязательно найдите время для отдыха.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов
Гороскоп на сегодня для Близнецов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 июля 2020 года, для Близнецов

День будет очень плодотворным и насыщенным. Вы смело можете исполнить все, что себе запланировали, главное, не сидите сложа руки. Вечер обещает быть наполненным романтикой и любовью.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака
Гороскоп на сегодня для Рака
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 июля 2020 года, для Рака

Вас ожидает спокойный и уравновешенный день, когда все будет происходить так, как вы себе это запланировали. Старайтесь контролировать эмоции и не ввязываться в конфликт. Не забывайте о здоровье – откорректируйте свой режим дня.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва
Гороскоп на сегодня для Льва
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 июля 2020 года, для Льва

Сегодняшний день вы проведете в приподнятом настроении и поэтому не будете отвлекаться на негатив. Старайтесь больше времени провести на свежем воздухе и в приятной компании. Вечер посвятите себе.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы
Гороскоп на сегодня для Девы
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 июля 2020 года, для Девы

Сегодня вы захотите отдохнуть. Не отказывайте себе в этом желании – найдите время для веселья и встречи с друзьями. Уделите больше внимания своим близким. Вечер посвятите себе и своим интересам.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов
Гороскоп на сегодня для Весов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 июля 2020 года, для Весов

Никаких негативных ситуаций не ожидается. Впереди интересные и непредсказуемые повороты судьбы. Можно заниматься решением имущественных вопросов и делать покупки. Постарайтесь как можно больше общаться, так как ключ к успеху вы найдете именно при помощи связей и знакомств.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 июля 2020 года, для Скорпиона

Сегодняшний день пролетит очень быстро из-за того, что вы успеете сделать очень много полезных дел. Сейчас также благоприятное время, чтобы отдохнуть, а серьезно взяться за дело вы всегда успеете. Постарайтесь избегать любых выяснений отношений.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца
Гороскоп на сегодня для Стрельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 июля 2020 года, для Стрельца

День пройдет в хорошем настроении и подарит вам приятные ощущения от новых знакомств, встреч и свиданий. Старайтесь сегодня быть активнее и веселее – так вы сможете успеть сделать больше и качественнее. Вечер посвятите себе и своим увлечениям.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога
Гороскоп на сегодня для Козерога
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 июля 2020 года, для Козерога

Вас сегодня ждет благоприятный день во всех отношениях. Смело можете рассчитывать на старые связи, которые откроют новые перспективы. День также будет насыщен общением, которое подарит вам положительные эмоции.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея
Гороскоп на сегодня для Водолея
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 июля 2020 года, для Водолея

Никаких серьезных дел на сегодня планировать не стоит. Вам нужна передышка. Старайтесь выполнить все самое важное, а потом найти способ отдохнуть и расслабиться. Вас ожидают приятные встречи и интересные мероприятия.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб
Гороскоп на сегодня для Рыб
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 июля 2020 года, для Рыб

Хороший день для любых дел, направленных на благо семьи. Вы хорошо справитесь со всеми задачами, за которые возьметесь, только не торопитесь с принятием окончательных решений. Старайтесь больше времени проводить с любимым человеком и не выясняйте отношения.

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Источник: Сегодня
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