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Гороскоп на сегодня: Овнам можно подписывать договоры, а Тельцам нельзя давать пустые обещания

Астрологический прогноз на 23 марта для всех знаков зодиака

Варвара Левская
Сегодня, 05:38

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна
Гороскоп на сегодня для Овна
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 марта 2020 года, для Овна

Сегодня удачный период для заключения различных сделок и подписания договоров. Но при этом старайтесь не брать на себя чужие обязанности. Вечер проведите с семьей.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца
Гороскоп на сегодня для Тельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 марта 2020 года, для Тельца

Старайтесь сегодня не давать никому обещаний, если не уверены, что сможете осуществить задуманное. День хорош для общения с родными и близкими, но стоит избегать неприятных вам людей.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов
Гороскоп на сегодня для Близнецов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 марта 2020 года, для Близнецов

Удачный день для переговоров, общения и путешествий. Можете получить не только хорошие эмоции, но и полезную информацию. Появятся новые идеи, на которые необходимо быстро реагировать.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака
Гороскоп на сегодня для Рака
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 марта 2020 года, для Рака

Постарайтесь ставить перед собой конкретные цели и задачи, чтобы не отвлекаться на мелочи и достичь хорошего результата. Если нужно обдумать какое-то решение – не стесняйтесь просить об этом, ведь это поможет стать успешнее.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва
Гороскоп на сегодня для Льва
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 марта 2020 года, для Льва

Сегодня вас ожидает довольно размеренный день, когда все будет складываться, как вы того хотите. Постарайтесь уделить внимание своим близким – они скучают по вам. Но вечер все же лучше провести наедине с собой.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы
Гороскоп на сегодня для Девы
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 марта 2020 года, для Девы

На работе могут возникнуть конфликты, и если вы не будете себя контролировать, то станете главными агрессорами в узком кругу. Постарайтесь держать нейтралитет. Вечер проведите в семейном кругу.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов
Гороскоп на сегодня для Весов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 марта 2020 года, для Весов

Сегодня удачным будет подписывать различные документы, деловые соглашения и просто заниматься сбором информации. Уделите больше внимания тем делам, которые приносят вам радость.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 марта 2020 года, для Скорпиона

У вас начинается удачный период, когда в работе и в личных отношениях вас ждут позитивные изменения. Старайтесь не тратить слишком много денег, чтобы отложить или инвестировать большую часть дохода.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца
Гороскоп на сегодня для Стрельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 марта 2020 года, для Стрельца

В рабочих вопросах вас ожидает успех, а потому постарайтесь быть более активными. К руководству лучше не обращаться – вы и сами сможете справиться с ситуацией.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога
Гороскоп на сегодня для Козерога
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 марта 2020 года, для Козерога

Сегодня многие дела будут вам по плечу, а особенно удачными окажутся различные переговоры и налаживание рабочих контактов. Кроме того, можно смело заводить новый роман, идти на свидание и создавать семью.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея
Гороскоп на сегодня для Водолея
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 марта 2020 года, для Водолея

Лучше откажитесь на сегодня от любых важных совещаний и подписания серьезных договоров. Постарайтесь заниматься только теми делами, которые доставляют вам удовольствие.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб
Гороскоп на сегодня для Рыб
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 марта 2020 года, для Рыб

Этот день может вполне стать успешным, особенно на работе, если вы проявите активность и любознательность. Составьте подробный план и действуйте согласно его пунктам. Сегодня идеальный момент для достижения своей цели.

Какому знаку зодиака что и когда лучше ремонтировать – смотрите видео:

Читайте также общий гороскоп на 2020 год по знакам зодиака.

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Источник: Сегодня
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