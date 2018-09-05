Гороскоп на сегодня: Овнам необходимо рискнуть, а Скорпионам отогнать тяжелые мысли

Гороскоп на 6 сентября для всех знаков зодиака

Гороскоп. Фото: pixabay.com

Овен

Для того чтобы обойти своих конкурентов, вам необходимо рискнуть, поставив на карту многое. Решитесь ли вы на такой шаг? Это решение никто за вас не примет.

Телец

Везде, где вы ни были и чем бы ни занимались, старайтесь выкладываться на 100%, только так вы сможете достичь того, к чему стремились.

Близнецы

Сегодня у вас будет превосходное настроение, благодаря которому вы сумеете с легкостью справиться со всеми навалившимися на вас делами.

Рак

Увы, у вас могут возникнуть трудности с оформлением документов. Вам придется сделать много дополнительной работы, чтобы все получилось.

Лев

Карьерный рост сегодня займет все ваши мысли. Особенно повезет тем, кто работает в сфере юриспруденции, образования, турбизнеса и торговли.

Дева

Если вы чувствуете себя некомфортно дома и неуверенно на работе, стоит наконец задуматься о перепланировке своего жизненного пространства.

Весы

Сейчас вам не удастся справиться со всеми накопившимися проблемами в одиночку, поэтому обратитесь за помощью к друзьям. Они обязательно подскажут.

Скорпион

Не дайте тяжелым мыслям поглотить вас. Они отнимают вашу энергию, не дают вам сосредоточиться на светлом и радостном. Вечер проведите в тишине.

Стрелец

На сегодняшний день не стоит строить жестких планов. Их наверняка придется менять. В целом день сложится даже лучше, чем вы предполагали.

Козерог

Все то, от чего вы так стремитесь избавиться, настойчиво продолжает следовать за вами. Возможно, стоит сделать вид, что это вас устраивает, тогда отстанут.

Водолей

От вас сегодня разве что искры лететь не будут, хотя и этого гарантировать нельзя. Вы будете привлекать всеобщее внимание, находиться в курсе всех дел.

Рыбы

Не будьте слишком строги к своей особе. Это довольно милое существо. Сегодня оно понравится не только вам, но и большинству окружающих.