Гороскоп на сегодня 6 августа: Овнам нужно быть аккуратнее, а Тельцам – отдаться своим желаниям

Астрологический прогноз на 6 августа для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на четверг, 6 августа 2020 года. День будет насыщенным различными событиями. Но будьте готовы к тому, что не все будет идти так, как вы себе запланировали. Главное – не опускать руки и активно двигаться к своей цели.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 6 августа 2020 года, для Овна

Старайтесь быть сегодня во всем аккуратнее и внимательнее, чтобы избежать каких-либо травм. В отношениях с любимым человеком царит любовь и понимание. А вот с другими людьми из вашего окружения могут быть недомолвки, поэтому либо минимизируйте с ними общение, либо контролируйте слова, чтобы избежать конфликта.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 6 августа 2020 года, для Тельца

Сегодня смело отдайтесь своим желаниям и мечтам, выбирая только ту деятельность, которая принесет радость и удовольствие. Прислушивайтесь к себе и своей интуиции. Родные и любимые люди порадуют приятным сюрпризом.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 6 августа 2020 года, для Близнецов

Сегодня не рекомендуется начинать какие-то дела и браться за новые проекты. Но день будет удачным для завершения всего начатого и для общения. Всем, кто без пары, удастся встретить своего человека, а те, кто в отношениях – выйдут на новый уровень. Пойдет на пользу смена обстановки.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 6 августа 2020 года, для Рака

Старайтесь держать при себе все свои желания, мысли и идеи, иначе может произойти утечка. Лучше все записывайте и работайте над тем, чтобы воплотить все это в жизнь. Возможны ссоры с любимым человеком, поэтому следите за своими словами и действиями.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 6 августа 2020 года, для Льва

Сегодня можете смело браться за новые дела – у вас есть все шансы добиться успеха в жизни. Этот день хорош для раскрытия ваших творческих способностей. Старайтесь больше времени уделять делу, которое делает вас счастливым.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 6 августа 2020 года, для Девы

Сегодня вам противопоказано лениться. Берите себя в руки и достигайте поставленных целей. Выделите время для того, чтобы составить подробный план ваших действий на ближайшие полгода. Удачное время для шопинга и совершения крупных покупок.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 6 августа 2020 года, для Весов

Сегодня у вас будет много возможностей достичь успеха в различных сферах. Можете смело рассчитывать на успех в делах, которые связаны с финансами. Во второй половине дня вас ждет судьбоносная встреча, которая круто изменит вашу жизнь.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 6 августа 2020 года, для Скорпиона

Сегодня не все может идти по плану. Но не стоит из-за этого сидеть в четырех стенах – отправляйтесь по своим делам и достигайте успеха. У вас для этого есть все необходимое. Постарайтесь получать как можно больше положительных эмоций и общаться только с людьми, которые вам приятны.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 6 августа 2020 года, для Стрельца

Прислушивайтесь сегодня к своим ощущениям и интуиции – они вам укажут правильное направление. Вы можете рассчитывать на успех в любых ваших начинаниях, поэтому лениться сегодня точно нельзя. Постарайтесь не упускать возможностей, которые перед вами появятся.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 6 августа 2020 года, для Козерога

Сегодня вы почувствуете усталость и отсутствие энергии. Не пытайтесь заставить себя что-то делать – это ни к чему хорошему не приведет. Лучше хорошенько отдохните и займитесь теми делами, которые вас вдохновляют и радуют.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 6 августа 2020 года, для Водолея

У вас намечается довольно напряженный день, когда не все, что вы себе запланировали будет идти хорошо. Старайтесь избегать больших скоплений людей. Этот день неблагоприятный для заключения брака или любых партнерских соглашений.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 6 августа 2020 года, для Рыб

Сегодня не очень удачный день для решения различных конфликтов, ссор и выяснения отношений. Постарайтесь окружить себя только теми людьми, которые вас вдохновляют и мотивируют. Вечер уделите себе.

Чем занимаются звездные астрологи – смотрите видео:

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