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Гороскоп на сегодня: Овнам нужно избегать самодеятельности, а Тельцов ожидают преграды

Астрологический прогноз на 28 апреля для всех знаков зодиака

Варвара Левская
Сегодня, 05:18

Для кого-то сегодняшний день станет настоящим испытанием на прочность, а для кого-то – идеальным шансом достичь желаемого. В любом случае – настраивайтесь на позитив и стремительно двигайтесь к цели.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна
Гороскоп на сегодня для Овна
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 апреля 2020 года, для Овна

Старайтесь сегодня действовать согласно плану – никакой самодеятельности и спонтанности. Отличное время, чтобы восстановить давние связи. Хороший день для планирования каких-то мероприятий и встреч.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца
Гороскоп на сегодня для Тельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 апреля 2020 года, для Тельца

Вас могут ожидать преграды, которые испортят планы. Но постарайтесь сегодня избегать выяснения отношений и каких-либо споров. Сможете легко решить все текущие дела. Вечером обязательно уделите внимание своим близким.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов
Гороскоп на сегодня для Близнецов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 апреля 2020 года, для Близнецов

Благоприятный период для осмысления себя и своих целей в жизни. Уделите время себе, практикуйте методы релаксации и расслабления и сможете услышать свои истинные желания. Вечер проведите с любимым человеком.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака
Гороскоп на сегодня для Рака
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 апреля 2020 года, для Рака

Сможете сегодня принять судьбоносное решение, над которым уже долгое время размышляете. Одинокие Раки смогут встретить свою любовь, а те, кто состоит в паре – перейти на новый уровень в отношениях. Обратите внимание на свое здоровье – физическая нагрузка и правильное питание должны стать нормой.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва
Гороскоп на сегодня для Льва
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 апреля 2020 года, для Льва

Сегодня вы будете невероятно упрямы, что может понравиться далеко не всем из вашего окружения. В рабочих вопросах нужно быть сдержаннее. Вечер проведите с семьей и постарайтесь расслабиться.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы
Гороскоп на сегодня для Девы
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 апреля 2020 года, для Девы

Сегодня лучше потрудитесь над делами, которые необходимо завершить, а не начинайте новые. Не давайте никому никакие обещания – сдержать их будет тяжело. Избегайте выяснения отношений и важных разговоров – сейчас вы не получите должного ответа и реакции.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов
Гороскоп на сегодня для Весов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 апреля 2020 года, для Весов

Хорошее время, чтобы заняться самообразованием. Курсы, научная литература или мастер-класс – все, что вам необходимо для развития, сегодня будет хорошо даваться. Будьте терпимее и внимательнее к своему любимому человеку и получите все это взаимностью.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 апреля 2020 года, для Скорпиона

Сегодняшний день будет наполнен различными делами, которые будут провоцировать вас на негатив. Старайтесь держать себя в руках и не поддаваться этим эмоциям. А если почувствуете, что не можете себя контролировать – помедитируйте или попрактикуйте любой другой метод расслабления.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца
Гороскоп на сегодня для Стрельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 апреля 2020 года, для Стрельца

Вас сегодня ожидает довольно перспективный день, когда рабочие дела будут даваться просто, а личные – будут радовать на протяжении всего дня. Главное – не сидите сложа руки, тогда сможете показать хороший результат. Принимая решения, не затягивайте с ответом – можете упустить свой шанс.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога
Гороскоп на сегодня для Козерога
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 апреля 2020 года, для Козерога

Сейчас у вас наступает идеальное время для рабочих дел. Вы легко можете рассчитывать на повышение в должности или в зарплате. Можете смело разговаривать на эти темы с начальством и непременно получите хороший результат. Если работы у вас сейчас нет, то это идеальное время для ее поисков.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея
Гороскоп на сегодня для Водолея
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 апреля 2020 года, для Водолея

Старайтесь сегодня не поддаваться соблазнам и различным обещаниям со стороны людей, которых вы плохо знаете. Это сослужит вам плохую службу и может даже помешать реализации задуманного. Старайтесь самостоятельно решать свои дела.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб
Гороскоп на сегодня для Рыб
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 апреля 2020 года, для Рыб

У вас начинается довольно напряженный период, но вы сможете сделать все то, что давно планировали. В отношениях с любимым человеком – гармония, а для одиноких Рыб – идеальное время для новых и перспективных знакомств.

Какому знаку зодиака что и когда лучше ремонтировать – смотрите видео:

Читайте также общий гороскоп на апрель 2020 года для всех знаков зодиака.

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Источник: Сегодня
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