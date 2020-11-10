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Гороскоп на сегодня 10 ноября: Овнам нужно излить душу, а Тельцам – быть поскромнее

Сегодня, 05:12

Астрологический прогноз на 10 ноября для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на вторник, 10 ноября 2020 года. День будет насыщенным и активным. Но следите за своим эмоциональным состоянием.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 10 ноября 2020 года, для Овна

Сегодня вам захочется раскрыть свою душеньку и рассказать обо всем, что вас тревожит. Так сказать высказаться по полной. Ну и не сдерживайте себя – вам сразу станет легче, в отличии от вашего собеседника. Но главное в этом деле все же – найти человека, которому можно доверить то, что у вас в голове и не стесняться этого.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 10 ноября 2020 года, для Тельца

Будьте сегодня скромнее! И речь сейчас не про внешний вид, а про ваше поведение и разговоры – не хвастайтесь своими успехами и достижениями. Особенно перед теми, у кого недавно произошел провал с проектами или потеря работы. Иначе столкнетесь с завистью, а она негативно влияет на ваш энергию. Оно вам надо?

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 10 ноября 2020 года, для Близнецов

Избегайте сегодня легкой наживы и таких же денег, как бы вам этого не хотелось! Мало того, что вы попадете на мягко говоря нечестных людей, так еще и деньги потеряете быстрее, чем нашли. Лучше сконцентрируйтесь на важном, серьезном и фильтруйте свое окружение, ведь оно на 95% влияет на наши успехи или неудачи.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 10 ноября 2020 года, для Рака

Сегодня вам захочется немного схитрить или даже увильнуть от выполнения какого-либо задания на работе и в семейных обязанностях. Но, пытки уборкой в квартире и составлением отчета вам не избежать. Единственное, что может порадовать – флирт или даже бурный роман. Ох, как вас это взбодрит!

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 10 ноября 2020 года, для Льва

Убавьте свой пыл и уберите командный тон, если не хотите получить на работе эскалацию конфликта. Уверенность в себе поможет вам добиться хороших результатов в решении вопросов личного характера. Можете покорить сердце того, кто будоражит ваш разум!

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 10 ноября 2020 года, для Девы

Вы сегодня как спичка, зажигалка, пушка! Можете браться за любое дело, проводить любые переговоры и заключать самые разные соглашения – успех просто неминуем. Вечером з бутылкой шампанского Cristal и в приятной компании можете себя похвалить за продуктивную работу!

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 10 ноября 2020 года, для Весов

Вы сегодня будете легки на подъем в решении любых рабочих дел и перестанете взвешивать все за и против, что слишком затягивает решение. А вот в делах сердечных вам даже может показаться, что сегодня День влюбленных – почувствуете себя Брэдом Питтом или Анджелиной Джоли. Наслаждайтесь вниманием противоположного пола!

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 10 ноября 2020 года, для Скорпиона

Вам покажется, что вы карабкаетесь на очень высокую гору без какой-либо страховки и помощи. Ваш профессиональный путь сегодня правда будет нелегким, но кажется, вам эти испытания для чего-то нужны. Пока будете карабкаться – подумайте нужна ли вам эта гора и ваша ли она. Может вы совсем другого хотите?

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 10 ноября 2020 года, для Стрельца

Ох и денек вас ждет! Настроение – супер, сил – хоть отбавляй, идей – море, желания – сбываются. Главное – не отвлекайтесь на негатив и людей, которые вам завидуют. Просто двигайтесь своей дорогой и делайте это уверенно. Вечером вас ждет просто взрыв эмоций.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 10 ноября 2020 года, для Козерога

Отложите в сторону сникерс и все же притормозите, иначе упустите очень хорошее предложение, которое способно изменить вашу жизнь к лучшему. Если предлагают помощь – не отказывайтесь, предлагают деньги – берите. Все принимайте с благодарностью и вы легко все это приумножите.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 10 ноября 2020 года, для Водолея

Как поет Виктор Павлик: "Ні обіцянок, ні пробачень" – категорически запрещено сегодня кому-то что-то обещать. Просто занимайтесь тем, что вам нравится и будет вас счастье. А еще побалуйте своих близких чем-то вкусным и полезным – подсмотрите рецепт у Джеймса Оливера.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 10 ноября 2020 года, для Рыбы

Этот вторник идеально подойдет для того, чтобы провести его в полном одиночестве. Приведите мысли в порядок, меньше говорите, отключите соцсети и погрузитесь в свои мысли. Все это не просто так! Вы двигаетесь куда-то и делаете что-то, что не приносит удовлетворения. Найдите то, что будет вас наполнять и сможете почувствовать себя счастливыми.

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Источник: Сегодня
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