Гороскоп на сегодня: Овнам нужно приложить больше усилий, а Тельцы столкнутся с обидой

Астрологический прогноз на 2 мая для всех знаков зодиака

Астролог Варвара Левская рассказала, чего ждать сегодня представителям всех знаков зодиака и чего лучше избегать, чтобы день стал удачным и продуктивным.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 2 мая 2020 года, для Овна

Сегодня вам нужно будет приложить максимальное количество усилий, чтобы все успеть сделать. Но в итоге день получится довольно продуктивным. Потраченную энергию сможете восполнить вечером в объятиях любимого человека.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 2 мая 2020 года, для Тельца

Сегодня вы сами себе будете препятствовать на пути к решению вопросов, отвлекаясь на мелочные задачи. Можете также столкнуться с обидами и упреками, но не стоит сильно заострять на них внимание – двигайтесь дальше.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 2 мая 2020 года, для Близнецов

Сегодня одна и та же задача потребует от вас много энергии и внимания, поэтому старайтесь концентрироваться на главном и не отвлекаться на мелочи. Любовные отношения помогут вам восстановить силы и двигаться с большей скоростью. Вечер проведите в душевной атмосфере.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 2 мая 2020 года, для Рака

Все, за что вы будете сегодня браться, получиться довольно эмоциональным, но успешным. Текущие дела будут даваться легко и просто, поэтому планируйте различные бытовые вопросы и дела на первую половину дня. А вот вечер уделите своим родным.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 2 мая 2020 года, для Льва

Сегодня у вас будет очень приятный день, когда различные бытовые задачи и семейные вопросы будут решаться просто и успешно. Можете смело проявлять свои чувства и непременно получите взаимность. Чем больше будете отдавать, тем больше получите взамен.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 2 мая 2020 года, для Девы

Удачный день, чтобы воплотить в жизнь свое заветное желание и сделать то, что давно планировали. Но учтите, что все дела, которые вы сегодня начнете, необходимо завершить. Вечер проведите с любимым человеком.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 2 мая 2020 года, для Весов

Почувствуете в себе сегодня силы, чтобы горы свернуть. Для этого вам понадобится проявить выдержку и целеустремленность. Сконцентрируйтесь на важном, выберите одну цель и достигайте ее. Все, что связано с переговорами и подписанием договоров, будет иметь успех.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 2 мая 2020 года, для Скорпиона

Все, что вы себе запланировали на сегодняшний день, будет сбываться. Главное не сидите сложа руки, а прикладывайте больше усилий. Хорошее время для романтических свиданий и проявления чувств.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 2 мая 2020 года, для Стрельца

День удачный для решения любых рабочих вопросов, можете смело подписывать новые договора и встречаться с клиентами. Приложите больше сил и энергии, чтобы достичь желаемого. Вечером постарайтесь восстановить силы с помощью расслабляющих техник.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 2 мая 2020 года, для Козерога

Сегодня вы можете быть немного раздраженными и даже злыми – держите себя в руках и не выясняйте ни с кем отношений. Это поможет сохранить хорошие отношения с окружающими и наполнит вас энергией. Настройтесь на позитив и наполните себя положительными эмоциями.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 2 мая 2020 года, для Водолея

Вам сегодня нужно быть внимательным и гибким, чтобы не давить на людей, но и отстаивать свои границы. Не смешивайте личные и деловые отношения – иначе качество выполненной работы будет хромать и там, и там. Вспомните о старых связях, которые могут сейчас вам очень помочь достичь успеха.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 2 мая 2020 года, для Рыб

Все ваши переживания и мысли лучше сохранить и никому о них не говорить. Даже самым близким. Эта информация потом может быть использована против вас. Постарайтесь не вмешивать в рабочие вопросы чувства и личные отношения.

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