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Гороскоп на сегодня: Овнам нужно прислушаться к советам, а Козерогов ожидает любовь

Астрологический прогноз на 23 февраля для всех знаков зодиака

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:08

Гороскоп на сегодня, 23 февраля 2020 года, говорит, что Овнам нужно прислушаться к советам, а Козерогов ожидает любовь. Читайте гороскоп на 23 февраля для всех знаков зодиака в нашей статье.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна
Гороскоп на сегодня для Овна
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 февраля 2020 года, для Овна

Прислушайтесь сегодня к советам влиятельного человека, который рядом. Его харизма должна вдохновлять вас на изменения.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца
Гороскоп на сегодня для Тельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 февраля 2020 года, для Тельца

Хороший день для того, чтобы провести его вместе с родными и близкими. Отдых только пойдет вам на пользу.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов
Гороскоп на сегодня для Близнецов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 февраля 2020 года, для Близнецов

В этот день не стоит перенапрягаться и пытаться преодолеть вещи, которые вам не под силу. Лучше расслабьтесь.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака
Гороскоп на сегодня для Рака
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 февраля 2020 года, для Рака

Не стоит искать проблем там, где их нет. Бороться нужно не с людьми, которые вас окружают, а с комплексами.

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Pexels

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва
Гороскоп на сегодня для Льва
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 февраля 2020 года, для Льва

Только вперед! Сегодня хороший день для саморазвития. У вас все непременно получится.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы
Гороскоп на сегодня для Девы
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 февраля 2020 года, для Девы

Любовных приключений сегодня не будет. Лучше проанализируйте свое поведение и подумайте над тем, что мешает вам привлекать партнера.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов
Гороскоп на сегодня для Весов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 февраля 2020 года, для Весов

Своим поведением вы делаете больно другим людям. Не стоит указывать им на их недостатки.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 февраля 2020 года, для Скорпиона

Ваша сила – в вашей слабости. Но, зная это, не стоит лезть на рожон и проверять эту информацию.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца
Гороскоп на сегодня для Стрельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 февраля 2020 года, для Стрельца

Проявите сегодня всю мудрость, на которую вы способны, или прислушайтесь к мудрым советам людей, которые вас окружают.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога
Гороскоп на сегодня для Козерога
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 февраля 2020 года, для Козерога

Пришло время наслаждаться счастьем, любовью и теплом.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея
Гороскоп на сегодня для Водолея
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 февраля 2020 года, для Водолея

Сегодня не стоит заключать никаких договоров, ведь еще действует период ретроградного Меркурия.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб
Гороскоп на сегодня для Рыб
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 февраля 2020 года, для Рыб

Не пора ожидать значительных финансовых поступлений. Для начала – разберитесь с долгами.

Читайте также гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака: прогноз от астролога.

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Источник: Сегодня
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