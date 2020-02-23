Гороскоп на сегодня: Овнам нужно прислушаться к советам, а Козерогов ожидает любовь

Астрологический прогноз на 23 февраля для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня, 23 февраля 2020 года, говорит, что Овнам нужно прислушаться к советам, а Козерогов ожидает любовь. Читайте гороскоп на 23 февраля для всех знаков зодиака в нашей статье.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 февраля 2020 года, для Овна

Прислушайтесь сегодня к советам влиятельного человека, который рядом. Его харизма должна вдохновлять вас на изменения.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 февраля 2020 года, для Тельца

Хороший день для того, чтобы провести его вместе с родными и близкими. Отдых только пойдет вам на пользу.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 февраля 2020 года, для Близнецов

В этот день не стоит перенапрягаться и пытаться преодолеть вещи, которые вам не под силу. Лучше расслабьтесь.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 февраля 2020 года, для Рака

Не стоит искать проблем там, где их нет. Бороться нужно не с людьми, которые вас окружают, а с комплексами.

Гороскоп на сегодня Фото: Pexels

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 февраля 2020 года, для Льва

Только вперед! Сегодня хороший день для саморазвития. У вас все непременно получится.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 февраля 2020 года, для Девы

Любовных приключений сегодня не будет. Лучше проанализируйте свое поведение и подумайте над тем, что мешает вам привлекать партнера.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 февраля 2020 года, для Весов

Своим поведением вы делаете больно другим людям. Не стоит указывать им на их недостатки.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 февраля 2020 года, для Скорпиона

Ваша сила – в вашей слабости. Но, зная это, не стоит лезть на рожон и проверять эту информацию.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 февраля 2020 года, для Стрельца

Проявите сегодня всю мудрость, на которую вы способны, или прислушайтесь к мудрым советам людей, которые вас окружают.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 февраля 2020 года, для Козерога

Пришло время наслаждаться счастьем, любовью и теплом.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 февраля 2020 года, для Водолея

Сегодня не стоит заключать никаких договоров, ведь еще действует период ретроградного Меркурия.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 февраля 2020 года, для Рыб

Не пора ожидать значительных финансовых поступлений. Для начала – разберитесь с долгами.

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