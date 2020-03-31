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Гороскоп на сегодня: Овнам нужно проверять всю информацию, а Тельцам – быть осторожными

Астрологический прогноз на 31 марта для всех знаков зодиака

Варвара Левская
Сегодня, 05:25

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна
Гороскоп на сегодня для Овна
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 31 марта 2020 года, для Овна

Сегодняшний день будет наполнен деловым общением и установлением новых контактов. Необходимо все взвешивать, перед тем, как что-либо и кому-либо обещать. Проверяйте всю поступающую информацию.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца
Гороскоп на сегодня для Тельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 31 марта 2020 года, для Тельца

Не беритесь сегодня за трудные дела, чтобы не наделать ошибок. Старайтесь никому ничего не обещать – есть риск не исполнить это. Будьте острожными с малознакомыми людьми.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов
Гороскоп на сегодня для Близнецов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 31 марта 2020 года, для Близнецов

Воплощение ваших планов и идей сегодня станет главным заданием. Это поможет реализовать давнее желание и исполнить свою мечту. Можете рассчитывать на поддержку близких и любимого человека.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака
Гороскоп на сегодня для Рака
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 31 марта 2020 года, для Рака

Не стоит ожидать сегодня каких-то необычных событий, но положительные изменения все же будут. Успешными будут деловые переговоры, общение с коллегами и начальством. Если у вас есть долги – постарайтесь их закрыть.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва
Гороскоп на сегодня для Льва
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 31 марта 2020 года, для Льва

Удачный день для различных переговоров и общения. Это касается как деловой сферы, так и личной. Если вы одиноки, то очень скоро встретите любовь своей жизни. Старайтесь избегать финансовых рисков.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы
Гороскоп на сегодня для Девы
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 31 марта 2020 года, для Девы

Сегодня вы можете начать сомневаться в своих способностях, а многие рабочие дела окажутся на грани срыва. Не пытайтесь решить все и сразу – следуйте постепенно. Вечер обязательно посвятите себе.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов
Гороскоп на сегодня для Весов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 31 марта 2020 года, для Весов

Хороший день для деловых контактов, чего не скажешь про романтические. Возможны конфликты интересов между вами и любимым человеком – будьте терпимее и постарайтесь найти компромисс, чтобы восстановить между вами мир.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 31 марта 2020 года, для Скорпиона

Не берите на себя больше, чем вам положено и адекватно оценивайте свои возможности. Составьте план, расставьте приоритеты и действуйте согласно пунктам. Так вы сможете выполнить все, что запланировали и уделить время себе.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца
Гороскоп на сегодня для Стрельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 31 марта 2020 года, для Стрельца

Идеальное время для работы с документацией и решения деловых задач. Все хорошенько обдумывайте, прежде чем ставить где-то подпись. Интеллектуальная работа сегодня будет иметь большой успех.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога
Гороскоп на сегодня для Козерога
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 31 марта 2020 года, для Козерога

Сегодня вам нужно настроиться на волну позитивных мыслей и не реагировать на негатив. Так вы сможете решить все свои текущие дела и очень в них преуспеть. Вечер посвятите самообучению.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея
Гороскоп на сегодня для Водолея
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 31 марта 2020 года, для Водолея

Сегодня вас ожидает насыщенный день, когда встречи, общение и решение различных рабочих вопросов принесет не только моральное удовлетворение, а и финансовую выгоду. В отношениях с любимым человеком будьте сдержаннее.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб
Гороскоп на сегодня для Рыб
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 31 марта 2020 года, для Рыб

Сегодня лучше сконцентрироваться на своих ощущениях и позитиве. Иначе рискуете вызвать раздражением коллег и непонимание начальства. Будьте осторожнее на дороге. Вечер уделите себе.

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Источник: Сегодня
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