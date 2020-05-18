Гороскоп на сегодня: Овнам нужно заняться планированием, а Тельцам отказаться от алкоголя

Астрологический прогноз на 18 мая для всех знаков зодиака

Астролог Варвара Левская дала прогноз на понедельник, 18 мая 2020 года. Старайтесь не поддаваться влиянию ретроградной Венеры, контролировать свои эмоции и слова.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 мая 2020 года, для Овна

Старайтесь не совершать никаких серьезных изменений сегодня, ведь они обернутся ошибкой, о которой потом будете жалеть. Лучше закончите все старые задачи и только тогда беритесь за новые проекты. Вечер проведите за планированием.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 мая 2020 года, для Тельца

Сегодня все ваше внимание будет поглощено домашними хлопотами, которые будут вас тяготить. Не старайтесь успеть сделать все за один день – выделите приоритеты. Откажитесь на время от алкоголя.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 мая 2020 года, для Близнецов

Активность и инициативность позволят вам добиться большего в профессиональных делах. Займитесь тем, в чем уверены, тогда удастся избежать разочарования. Избегайте конфликтов, стрессов и выяснения отношений.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 мая 2020 года, для Рака

Планируйте сегодня даже самые сложные дела – все будет иметь успех. Главное – правильно выставить приоритеты и смело двигаться к цели. Старайтесь настроиться на позитив и уделить время родственникам – это подзарядит вас позитивом.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 мая 2020 года, для Льва

На работе можете столкнуться с довольно сложными ситуациями, которые потребуют от вас немедленного решения. Не стоит бросаться в крайности – воспользуйтесь поддержкой близких и друзей. Время подходит для путешествий и отдыха на природе.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 мая 2020 года, для Девы

Сегодня вас ждет довольно противоречивый день, когда вы будете полны сил, но не будете иметь возможность направить их в правильное русло. Постарайтесь сосредоточиться и не отвлекаться на мелочи. Будьте активнее и настойчивее.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 мая 2020 года, для Весов

Будьте сегодня оптимистичнее, тогда сможете решить любые проблемы. Старайтесь быть более пластичными, чтобы решить поступающие рабочие вопросы. Не смешивайте личные дела и бизнес – можете оказаться в неприятной ситуации.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 мая 2020 года, для Скорпиона

Сегодня у вас будет насыщенный день, когда будет много встреч, знакомств и общения. Вы будете на высоте, поэтому будете успешно реализовать все, что задумали. Старайтесь не руководствоваться корыстными мотивами и действовать по совести.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 мая 2020 года, для Стрельца

Для вас наступил идеальный момент, когда можно начинать активно действовать и проявлять инициативу. Главное – не лениться сегодня и все у вас получится. Вечер обязательно проведите с любимым человеком.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 мая 2020 года, для Козерога

Все ваши желания могут осуществиться, если только вы возьмете себя в руки и начнете действовать согласно намеченному плану. В работе существенных перемен не предвидится, но вы можете запланировать себе переговоры или совещания – из них почерпнете новые идеи. Вечером уделите время своим хобби.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 мая 2020 года, для Водолея

Сегодня вам нужно будет приложить немало усилий, чтобы добиться успеха в делах. Ответственные решения придется принимать оперативно, поэтому нужно будет подключить умение сосредоточиться. Постарайтесь не транжирить сегодня деньги, иначе залезете в долги.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 мая 2020 года, для Рыб

Старайтесь сегодня браться только за те дела, которые доставляют вам удовольствие и наполняют положительными эмоциями. Не выясняйте отношения, не ссорьтесь и не пытайтесь переубедить всех в своей правоте. Контролируйте свои эмоции и поведение, чтобы никого не обидеть.

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