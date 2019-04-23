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Гороскоп на сегодня: Овнам стоит держать эмоции при себе, а Ракам – не гнаться за большими деньгами

Астрологический прогноз на 23 апреля для всех знаков зодиака

Шиховец Елена
Сегодня, 05:45
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: pexels.com

Овен

Если вы не сумеете держать эмоции при себе, отношения с шефом могут разладиться. Успокойтесь, и будьте готовы преодолеть временные трудности.

Телец

Сегодня стоит сосредоточиться на работе и выполнить все, что вы запланировали на этот день. Постарайтесь не отвлекаться на внешние раздражители.

Близнецы

Не скупитесь на крупную покупку, которую вы так давно мечтали совершить: очень скоро материальные затраты компенсируются с лихвой. 

Рак

Не гонитесь за большими деньгами. Рискнув сегодня, завтра вы можете остаться без гроша в кармане. Пока лучше ограничиться тем, что вы имеете.

Лев

Не вступайте в дискуссию только ради того, чтобы на вас обратили внимание. Таким образом окружающие заметят лишь выскочку, что не сыграет вам на руку.

Дева

День пройдет в различного рода рабочих хлопотах, которые вы вынуждены будете взвалить на свои плечи. Наберитесь терпения и действуйте!

Весы

Берите ответственность на себя и начинайте решать проблемы так, как вы считаете нужным. Поверьте в свои силы, и вы справитесь с поставленной задачей.

Скорпион

Нынче вам следует с осторожностью подойти к выполнению ваших обязанностей. Не рискуйте, если не уверены в правильности своих действий.

Стрелец

Не каждая проблема касается вас лично, а принимая все близко к сердцу, вы теряете способность рационально мыслить и принимать верное решение.

Козерог

Если вы еще не достигли того, к чему стремились — возможно, вы сбились с пути. Обдумайте все дальнейшие шаги и попытайтесь исправить ситуацию.

Водолей

Нынче вы будете совершенно уверены в правильности своих решений. Постарайтесь реализовать задуманное, и день будет прожит не зря.

Рыбы

Сегодня вы найдете причину ряда ваших проблем. Теперь остается продумать, как в дальнейшем избежать неприятностей подобного рода.

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знаки зодиака гороскоп на сегодня
Источник: Сегодня
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