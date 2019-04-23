Гороскоп на сегодня: Овнам стоит держать эмоции при себе, а Ракам – не гнаться за большими деньгами
Астрологический прогноз на 23 апреля для всех знаков зодиака
Овен
Если вы не сумеете держать эмоции при себе, отношения с шефом могут разладиться. Успокойтесь, и будьте готовы преодолеть временные трудности.
Телец
Сегодня стоит сосредоточиться на работе и выполнить все, что вы запланировали на этот день. Постарайтесь не отвлекаться на внешние раздражители.
Близнецы
Не скупитесь на крупную покупку, которую вы так давно мечтали совершить: очень скоро материальные затраты компенсируются с лихвой.
Рак
Не гонитесь за большими деньгами. Рискнув сегодня, завтра вы можете остаться без гроша в кармане. Пока лучше ограничиться тем, что вы имеете.
Лев
Не вступайте в дискуссию только ради того, чтобы на вас обратили внимание. Таким образом окружающие заметят лишь выскочку, что не сыграет вам на руку.
Дева
День пройдет в различного рода рабочих хлопотах, которые вы вынуждены будете взвалить на свои плечи. Наберитесь терпения и действуйте!
Весы
Берите ответственность на себя и начинайте решать проблемы так, как вы считаете нужным. Поверьте в свои силы, и вы справитесь с поставленной задачей.
Скорпион
Нынче вам следует с осторожностью подойти к выполнению ваших обязанностей. Не рискуйте, если не уверены в правильности своих действий.
Стрелец
Не каждая проблема касается вас лично, а принимая все близко к сердцу, вы теряете способность рационально мыслить и принимать верное решение.
Козерог
Если вы еще не достигли того, к чему стремились — возможно, вы сбились с пути. Обдумайте все дальнейшие шаги и попытайтесь исправить ситуацию.
Водолей
Нынче вы будете совершенно уверены в правильности своих решений. Постарайтесь реализовать задуманное, и день будет прожит не зря.
Рыбы
Сегодня вы найдете причину ряда ваших проблем. Теперь остается продумать, как в дальнейшем избежать неприятностей подобного рода.
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