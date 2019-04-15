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Гороскоп на сегодня: Овнам важно соблюдать спокойствие, а Тельцам – не соглашатся на заманчивое предложение

Астрологический прогноз на 15 апреля для всех знаков зодиака

Шиховец Елена
Сегодня, 05:14
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: pexels.com

Овен

Сегодня вас ждет достаточно спокойный день. Именно поэтому вы можете позволить себе неспешно работать на результат. Это важнее, чем трудиться на скорость.

Телец

Не соглашайтесь на заманчивое предложение, которое сулит вам мгновенную выгоду. Намеченная вами цель близка, а достичь ее возможно благодаря своим силам.

Близнецы

Дресс-код сегодня будет не менее важен, нежели трудовые заслуги. На предстоящей деловой встрече обязательно продемонстрируйте лучшие качества.

Рак

Сосредоточиться на работе будет очень сложно. В данном случае вариантов решения проблемы два — либо меняйте работу, либо берите выходной.

Лев

Наконец-то вы найдете ответ на давно интересующий вас вопрос. Причем найдете вы его совершенно случайно, трудясь над самым обычным делом.

Дева

Нынче вы будете получать удовольствие от рабочего процесса. И на таком эмоциональном подъеме вы с легкостью справитесь со всеми делами.

Весы

Будьте предельно внимательны. Есть вероятность, что ваши успехи кого-то сильно раздражают, и этот кто-то вполне может помешать вашим планам. 

Скорпион

Успехи в делах могут вскружить вам голову. Будьте объективны и сохраняйте спокойствие. Опасайтесь конфликтов с сотрудниками и партнерами.

Стрелец

Отложите беседу с шефом на завтра: вторник обещает быть более благоприятным в данном аспекте, нежели понедельник. Хотя тоже не идеальным.

Козерог

Сегодня вы пребываете в игривом настроении. Это неплохо, если бы не опасность завести интрижку там, где требуются исключительно рабочие отношения.

Водолей

Приведите в порядок дела, над которыми вы работаете, постройте план действий на день, и тогда у вас не будет времени на необдуманные поступки. 

Рыбы

Гора дел, казавшаяся вчера неподъемной, нынче покажется вам сущей безделицей, с которой вы расправитесь всего за пару часов. 

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Источник: Сегодня
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