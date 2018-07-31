Гороскоп на сегодня: Овнов ждет непростой день, а Стрельцам не отвлекаться от работы

Горсокоп на сегодня, 31 июля, для всех знаков зодиака

Овен

День обещает быть непростым: придется искать баланс между работой и семьей. Постарайтесь сделать так, чтобы на все хватило сил и времени.

Телец

Смотрите на вещи проще и не усложняйте ситуацию. Вам нужно постараться успокоиться, тогда все проблемы будут решаться легче и быстрее.

Близнецы

Если вы хотели пораньше уйти с работы, то сегодня эта затея вам не удастся. Ваше руководство нагрузит вас поручениями, да так, что мало не покажется.

Рак

Подойдите к выполнению ваших рабочих обязанностей с нестандартной стороны. Это не сделает ваш труд проще, зато совершенно точно сделает его интереснее.

Лев

Этот день принесет вам немало волнений. Возможно, вам предстоит собеседование. Что ж, приготовьтесь показать себя с самой выгодной стороны.

Дева

Не торопитесь озвучивать свои мысли: совсем не факт, что их примут за шутку, в этом случае придется объясняться, а к чему вам лишние проблемы?

Весы

Никто не требует от вас быстрого принятия решений, поэтому не спешите, лучше поразмыслите над тем, как повысить качество вашей работы.

Скорпион

Нынче руководство наконец-то даст вам шанс проявить себя. Для этого вам потребуется лишь чуть-чуть смекалки и делового чутья.

Стрелец

Всевозможные соблазны будут безбожно отвлекать вас от работы. Постарайтесь все же найти способ избежать их и сосредоточиться на деле.

Козерог

Чем больше работы вы успеете сделать сегодня, тем меньше останется на завтра. Возможно, даже начальство отпустит вас с работы пораньше.

Водолей

Экономить время на еде и коротких перерывах в работе нельзя — это гораздо хуже скажется на результате трудов, чем потеря 30 минут рабочего времени.

Рыбы

Относитесь к делам со всей ответственностью. А если силы ваши на исходе — пора брать отпуск. Иначе ваша трудоспособность упадет до нуля.