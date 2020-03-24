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Гороскоп на сегодня: Овнов ждут новые знакомства, а Тельцам – нужно закрыть начатые проекты

Астрологический прогноз на 24 марта для всех знаков зодиака

Варвара Левская
Сегодня, 05:22

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна
Гороскоп на сегодня для Овна
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 марта 2020 года, для Овна

Вам сегодня можно смело заводить новые знакомства, проводить деловые встречи и подписывать контракты. Но старайтесь избегать конфликтов, ведь бурное проявление чувств может помешать принять правильное решение.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца
Гороскоп на сегодня для Тельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 марта 2020 года, для Тельца

Удачным будет завершение начатых проектов и делать это лучше, как командный игрок, а не одиночка. Так вы сможете быстрее решить все свои дела и наладить отношения с другими людьми, с которыми ранее не смогли сдружиться.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов
Гороскоп на сегодня для Близнецов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 марта 2020 года, для Близнецов

Постарайтесь избегать сегодня суеты и не принимать поспешных решений, иначе будете заниматься чужими делами. Не доверяйте словам и обещаниям малознакомых людей – вас могут ввести в заблуждение.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака
Гороскоп на сегодня для Рака
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 марта 2020 года, для Рака

Сегодня вы можете подключить свое обаяние и убедить в своей правоте кого угодно. Большая вероятность исполнить свою давнюю мечту или близко приблизится к ее осуществлению.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва
Гороскоп на сегодня для Льва
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 марта 2020 года, для Льва

Сегодня будет очень плодотворный день для профессиональной деятельности. Постарайтесь завести полезные контакты и найти нужную информацию. Займитесь здоровьем и личной жизнью.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы
Гороскоп на сегодня для Девы
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 марта 2020 года, для Девы

Ваша нерешительность станет для вас якорем в решении важных деловых вопросов. Поэтому постарайтесь решить свои дела как можно быстрее – будьте активнее. Для одиноких Дев хорошие новости – сможете завязать романтические отношения.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов
Гороскоп на сегодня для Весов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 марта 2020 года, для Весов

Можете сегодня столкнуться с проблемами как романтического характера так и профессиональных отношений. Постарайтесь не принимать все близко к сердцу, а просто заняться тем, что доставляет вам удовольствие.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 марта 2020 года, для Скорпиона

Ответственность и работоспособность помогут вам сегодня достичь больших успехов в профессиональных делах. Но важным условием будет – закончить все ранее начатые дела. Новые романтические отношения также могут украсить ваш день.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца
Гороскоп на сегодня для Стрельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 марта 2020 года, для Стрельца

Сегодня вы будете способны просчитать ситуацию на несколько ходов вперед, что в свою очередь очень поможет вам действовать активнее и увереннее. В отношениях с родственниками, будьте более сдержаннее и терпимее.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога
Гороскоп на сегодня для Козерога
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 марта 2020 года, для Козерога

Ничего и никому не пытайтесь сегодня что-либо доказать – так вы только потратите энергию и время. Занимайтесь своими делами, концентрируйтесь на важном и двигайтесь вперед. Успех не заставит себя ждать.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея
Гороскоп на сегодня для Водолея
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 марта 2020 года, для Водолея

Чтобы получить хороший результат в рабочей сфере, придется приложить немало усилий. Это поможет вам достичь успеха в начатых делах. Главное – не поддавайтесь эмоциям, ведь бурное реагирование может испортить ситуацию.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб
Гороскоп на сегодня для Рыб
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 марта 2020 года, для Рыб

Можете получить сегодня предложение, которое раскроет ваши таланты и покажет новые возможности. Даже если вам покажется, что вы можете не справиться с работой – не поддавайтесь искушению все бросить, ведь у вас достаточно сил и энергии все преодолеть.

Какому знаку зодиака что и когда лучше ремонтировать – смотрите видео:

Читайте также гороскоп на неделю 22—28 марта: все знаки зодиака.

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Источник: Сегодня
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