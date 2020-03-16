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Гороскоп на сегодня: Овны будут довольны собой, а Тельцы – полны энтузиазма

Астрологический прогноз на 16 марта для всех знаков зодиака

Варвара Левская
Сегодня, 05:19

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна
Гороскоп на сегодня для Овна
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 16 марта 2020 года, для Овна

Сегодня вы будете довольны собой и результатами своей работы. Несмотря на загруженный рабочий график, вы сможете найти время для отдыха и общения с близкими.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца
Гороскоп на сегодня для Тельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 16 марта 2020 года, для Тельца

Сейчас ваш энтузиазм станет двигателем в профессиональном плане. Начальство может вставлять палки в колеса, но это вас не остановит. В романтических отношениях все прекрасно – наслаждайтесь хорошим общением.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов
Гороскоп на сегодня для Близнецов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 16 марта 2020 года, для Близнецов

Сегодня не все будет складываться удачно. Постарайтесь не унывать, а взять себя в руки и провести важные переговоры, заключить договор, который давно планировали и сделать то, что на сегодня назначено. Вечером похвалите себя за плодотворный труд.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака
Гороскоп на сегодня для Рака
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 16 марта 2020 года, для Рака

Сегодня вас ждет благоприятный день, когда все будет складываться, как вы себе запланировали. Смело решайте рабочие вопросы и непременно получите хороший результат. Вечером уделите время для себя.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва
Гороскоп на сегодня для Льва
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 16 марта 2020 года, для Льва

Обещаниям, которые вы сегодня услышите, лучше не доверять. А тем временем заняться своими делами, планами и осуществлением задуманного. Вечером обязательно уделите время своим родным.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы
Гороскоп на сегодня для Девы
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 16 марта 2020 года, для Девы

Сегодня день хорош для перемен в карьерных делах. Если давно планировали сменить работу – делайте это, а если так кардинально не хотите – тогда идите к начальнику и говорите о повышении. Главное – действуйте.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов
Гороскоп на сегодня для Весов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 16 марта 2020 года, для Весов

Постарайтесь делать сегодня только те дела, который приносят вам удовольствие. В противном случае, вы будете делать все через силу и без какого-либо удовольствия. Хорошее время для развития любовных отношений.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 16 марта 2020 года, для Скорпиона

Сегодня вы будете чувствовать себя уставшим и разбитым, но нужно это исправить, ведь все рабочие дела у вас сегодня будут иметь успех. Впрочем, как и романтические отношения, которые принесут вам сегодня чувство удовлетворенности и радости.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца
Гороскоп на сегодня для Стрельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 16 марта 2020 года, для Стрельца

Постарайтесь сегодня посмотреть на старые проблемы под новым углом и вы обязательно найдете выход из сложной ситуации. Хорошее время для знакомств и романтических свиданий.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога
Гороскоп на сегодня для Козерога
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 16 марта 2020 года, для Козерога

Хороший день для профессиональной деятельности, поэтому смело начинайте новые дела, заводите правильные знакомства и добивайтесь успеха. Вечер проведите с любимым человеком.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея
Гороскоп на сегодня для Водолея
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 16 марта 2020 года, для Водолея

Сегодня лучше отказаться от важных сделок, а полностью посвятить себя тем делам, которые вам нравятся и могут принести хороший доход. Вечером обязательно отдохните с семьей или любимым человеком.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб
Гороскоп на сегодня для Рыб
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 16 марта 2020 года, для Рыб

Постарайтесь сегодня быстро решить все вопросы, которые требую срочного решения. Старайтесь избегать выяснения отношений и не перегружайте себя физическими упражнениями. Вечером уделите время себе.

Как работают звездные астрологи – смотрите видео:

Читайте также, как можно назвать девочку в марте 2020 года: подходящие женские имена.

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Источник: Сегодня
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